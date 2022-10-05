Всегда на страже: кто и как в Башкирии раскрывает угоны и кражи автомобилей

Большинство злоумышленников, угоняющих машины, полицейские задерживают с поличным. Фото: МВД по РБ

В преддверии Дня работников уголовного розыска, который отмечается в нашей стране 5 октября, мы поговорили с начальником отдела по раскрытию преступлений, связанных с авто и мототранспортом Управления уголовного розыска МВД по Башкирии. Ильгиз Халиуллин и его подчиненные ведут круглосуточную борьбу с угонами дорогих и не очень машин, ловят поджигателей и раскрывают кражи из автомобилей.

За последние несколько лет сотрудники этого отдела, работающие по всей республике, создали такую репутацию, что злоумышленники, гастролирующие по стране, предпочитают не промышлять в Башкирии.

В беседе с «КП-Уфа» Ильгиз Халиуллин рассказал, как работает возглавляемый им отдел, поделился историей из практики и дал несколько советов автовладельцам.

КАК УГОНЯЮТ ЭЛИТНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Прежде чем говорить о том, как работают сотрудники уголовного розыска, раскрывающие преступления, связанные с транспортом, стоит пояснить несколько технических моментов. Обыватели обычно не видят особой разницы, между, скажем, угоном машины и ее кражей, хотя она довольно большая. Дело в том, что угон – это когда на машине покатались и бросили ее где-нибудь в лесу или на обочине. А вот кража автомобиля является уже более тяжким преступление и совершается, как правило, с целью продажи имущества целиком или по частям.

Также среди автовладельцев бытует мнение, что те же элитные иномарки угоняют «на заказ». Подполковник Ильгиз Халиуллин отмечает, что как правило кражи машин совершают приезжие из других регионов, но вряд ли им кто-то заказывает пригнать конкретный автомобиль.

- Когда все только начиналось, все злоумышленники совершали преступления в основном у себя в регионах. А когда много насолили дома, стараются выезжать за пределы. Такое понятие, как «угон на заказ», скорее дежурная фраза. Возможно, такие случаи действительно есть. Например, кому-то нужны запчасти на конкретную машину. Но в данном случае заказчик же не купит полностью автомобиль, а только конкретную деталь, - отмечает Ильгиз Халиуллин.

Как же на самом деле работают злоумышленники? Для чего, в первую очередь, крадут дорогие машины? Именно крадут, а не угоняют, чтобы покататься.

Злоумышленники, промышляющие кражами дорогих авто, действуют как правило группами и постоянно «гастролируют» по регионам. Фото: МВД по РБ

- Принцип здесь какой, если брать дорогостоящий сегмент? Угоняется, например, Toyota Land Cruiser 200. Без легализации такая машина никому не нужна. Соответственно, злоумышленникам надо найти где-то либо сгоревшую такую же, либо после сильного ДТП, которая не подлежит восстановлению. Как правило, дорогие машины не утилизируют, а продают на запчасти. Этим и пользуются жулики. Они покупают ее и ставят на учет, как будто восстановили битую машину, - говорит подполковник Халиуллин.

Как отмечает начальник отдела, с помощью специальной экспертизы можно установить, действительно ли тот или иной автомобиль соответствует документам, по которым его продают. Это сложный и трудоемкий процесс, да и злоумышленники не будут «проворачивать» такие махинации с недорогими машинами.

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

В беседе с «КП-Уфа» Ильгиз Халиуллин раскрыл одну из схем, к которой прибегают мошенники, чтобы обманут страховую компанию и незаконно заполучить страховые выплаты.

- В прошлом году житель Челябинской области, который непонятно куда ехал на «Гелендвагене», остановился в дешевом кемпинге под Уфой. Что уже странно: человек ездит на машине за 10 млн рублей и мог бы остановиться в дорогом отеле в городе. Перед этим он заехал на заправку и заправил полный бак 92-го бензина, хотя хозяин такого автомобиля залил бы как минимум 95-й. Заночевал там, проснулся – машины нет. Мы с сотрудниками отдела приехали туда на вызов, поговорили с ним. Как выяснилось, КАСКО у него нет. Мы стали подозревать его, привезли из Уфы «детектор лжи» - полиграф. Материал читаем и видим - человек нас вводит в заблуждение, - вспоминает начальник отдела.

Как же удалось выяснить, что злоумышленник попытался «обуть» страховую компанию на огромные деньги? Сотрудники уголовного розыска подали запрос в соседние страны, чтобы выяснить, нет ли у них на учете автомобиля с таким же специализированным кодом, что у якобы угнанной под Уфой.

- Нам сообщили, что у них стоит на учете этот «Гелендваген». Как оказалось, настоящий владелец ездил в автосалон в Москву и купил его себе. И этот человек состоятельный, мог позволить себе такую покупку. А заявитель не похож на такого. Нам ничего не оставалось сделать, как выйти на связь со страховой компанией, привести свои доводы. Выяснилось, что родственник подозреваемого не так давно в Санкт-Петербурге также заявлял об угоне элитного автомобиля. В итоге, с нашей помощью ему отказали в выплате. Попытка мошенничества у него не получилась, - отмечает подполковник Халиуллин.

СОВЕТ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Как же действуют злоумышленники и как обезопасить свою «ласточку» от возможной кражи. В данном случае, речь идет о профессионалах, которые воруют машины с целью дальнейшей перепродажи, а не о попытках угона с целью просто покататься. Последние совершают маргинальные личности и, доехав от точки «А» в точку «Б» они просто бросают автомобиль.

«Профессиональные» угонщики используют дорогостоящее цифровое оборудование. Фото: МВД по РБ

- Чтобы украсть дорогостоящую машину, на ней нельзя просто замкнуть провода и уехать. Используется специальное приспособление, в простонародье называется «удочка». Как она действует? У всех дорогостоящих машин доступ без ключа. Подошел к машине, руку просунул к ручке – там сенсор. Машина открылась, водитель сел в салон, нажал кнопку и завелся. А в кармане маленький ключ, который опознает хозяина. Например, если я ключ с собой не возьму, оставлю дома, то сенсор не сработает и в машину я не попаду, - поясняет Ильгиз Халиуллин.

Начальник отдела отмечает, что злоумышленники покупают специальное противозаконное оборудование и караулят хозяев дорогих авто на парковках всевозможных торговых центров или других заведений. Далее один из злоумышленников идет за хозяином машины, а другой в этот же момент ждет на парковке с этим самым оборудованием.

- Эта «удочка» удлиняет сигнал ключа, который находится в кармане. Его радиус действия примерно пять метров. Злоумышленник подходит к хозяину, схватывает этот сигнал и передает своему товарищу. А тот стоит рядом с машиной, которая «думает», что подошел хозяин. Жулик садится в автомобиль, заводит его и уезжает, - рассказывает начальник отдела.

Как же обезопасить себя от возможного угона? Оказывается, способ предотвратить действие «удочки» есть!

- Самый простой метод – магнитный чехол из специальной ткани для ключа. Он не дает «разгуливать» сигналу и держит его внутри. Правда, если носить ключ в нем постоянно, пропадает удобство. Тогда приходится доставать ключ каждый раз, чтобы попасть в машину. Да, это не совсем удобно, но безопасность важнее, - отмечает подполковник.

По данным отдела по раскрытию преступлений на транспорте МВД по Башкирии с февраля этого года в республике кражи автомобилей не допущены. Фото: МВД по РБ

КРАЖИ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Отдел уголовного розыска МВД по Башкирии также занимается раскрытием поджогов автомобилей и кражей из них. Злоумышленники, как правило гастролеры из других регионов, периодически совершают кражи из припаркованных машин. По понятным причинам, они вскрывают элитные автомобили и вытаскивают оттуда оставленные личные вещи или даже сумки с деньгами.

- Оставленная в машине сумка становиться искушением для преступников. Даже если в ней ничего нет, могут разбить окно и вытащить. Поэтому, советуем всем: никогда не оставляйте в машине сумки, - подчеркивает Ильгиз Халиуллин. – Я разговаривал с одним из потерпевших, у кого украли из автомобиля крупную сумму денег, порядка 3 млн рублей. Он пояснил, что это его личная беспечность. Как правило, такие наличные суммы – это личные накопления, на которые собирались купить, например, квартиру или какое-то еще помещение.

«КП-Уфа» и МВД по Башкирии просят всех автовладельцев быть бдительными и не оставлять в своих машинах личные вещи и тем более деньги или дорогостоящую технику.