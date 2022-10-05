Рак молочной железы. Ранняя диагностика и лечение по ОМС.

Поэтому даже при отсутствии жалоб на здоровье, женщина должна проводить самообследование молочных желез и регулярно посещать врача.

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации предусмотрен ежегодный осмотр женщин (18 лет и старше) врачом - гинекологом. Обращаем ваше внимание, что если во время приёма врач не провёл пальпацию молочных желез, попросите его сделать это. Также для женщин от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года проводится маммография молочных желез, которая позволяет выявить новообразование на ранних стадиях, до появления первых симптомов.

В программу ОМС входит не только ранняя диагностика рака молочной железы, но и другие диагностические обследования: лабораторные, например, цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы и инструментальные исследования, например, чрескожная биопсия молочной железы. Лечение и оперативные вмешательства также проводятся по полису ОМС.

19 июля 2022 года вступила в силу серия новых стандартов оказания медпомощи при разных типах злокачественных новообразований молочной железы (Приказ МЗ РФ от 2 июня 2022г. № 376н «Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при раке молочной железы»). В нём учтены клинические рекомендации и включена консультация врача-генетика во время первичного приёма и молекулярно-генетические исследования. Также включёнобновленный перечень препаратов для противоопухолевой терапии, в том числе таргетное лечение (в отличие от химиотерапии, лечение направлено только на те молекулы, которые участвуют в процессе образования опухоли).

Сроки ожидания медицинской помощи по ОМС при подозрении на онкологические заболевания сокращаются. Например, срок проведения консультаций врачей-специалистов не должен превышать 3-х рабочих дней; срок проведения диагностических лабораторных исследований не должен превышать 7-ми рабочих дней со дня назначения исследований и т.д.

Башкирский филиал «Спасение-БМСК» для своих застрахованных организовал работу круглосуточной бесплатной «горячей линии», куда можно обратиться за консультацией и за защитой своих прав по ОМС.

За 9 месяцев этого года на «горячую линию» поступило более 3 000 обращений, в том числе по поводу нарушения сроков ожидания медицинской помощи и оказания платных медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно по полису ОМС. В ходе рассмотрения обращений в случае выявления нарушений прав граждан, застрахованным, при необходимости, оказывалось содействие страховыми представителями.

В качестве своей страховой медицинской организации Вы можете выбрать Башкирский филиал «Спасение-БМСК». Воспользоваться своим правом замены страховой компании вы можете один раз в год до 1 ноября.

Дополнительную информацию о пунктах выдачи полисов, необходимых документах и о защите прав застрахованных Вы можете уточнить по телефону горячей линии 8 800 1000 717 или на официальном сайте www.spasenie-med.ru.

«Спасение во имя здоровья» и «Спасение на страже ваших прав».

Лицензия: от 02.06.2021 ОС №3528-01

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