Уже скоро холодная погода в Башкирии отступит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальные морозы в Башкирии 2023 сойдут на нет уже во второй части недели – после 12 января.

Погода в начале рабочей недели приготовила серьезные и неприятные сюрпризы для всех жителей республики – настали аномальные морозы в Башкирии. С понедельника температура воздуха не поднималась выше -30 градусов, а к утру в некоторых районах республики и вовсе холодало до -50 (по данным с бытовых термометров).

9 и 10 января были побиты температурные рекорды за всю историю измерения температуры воздуха в Башкирии – метеостанции Башгидромета зафиксировали заморозки до -39,7 градусов. Из-за сильных холодов зимние каникулы школьников продлили до 12 числа. Также по причине морозов в Башкирии начали появляться бытовые сложности, связанные вывозом мусора и работой техники.

В период сильных холодов жителям Башкирии рекомендуют отказаться от необязательных длинных поездок, теплее одеваться, обильнее питаться и отказаться от алкоголя. Несмотря на мифы о «разогреве», алкоголь лишь притупляет чувство холода. Куда полезнее будет согреваться горячим чаем с медом и травами.

Также в период аномальных морозов в Башкирии стоит оказать особое внимание попавшим в сложную ситуацию. Например, водителям при поломке автомобиля. Как правило, на морозе появляются все «болячки» исправной в теплое время года машины. Не проходите и мимо уличных животных – на период заморозков неагрессивных собак или кошек можно запустить погреться в подъезд дома.

Когда прекратятся морозы в Башкирии 2023

По данным Башгидромета, ждать потепления жителям республики нужно пару дней. Пик похолодания пришел на 10 января, а после начнется постепенное потепление. Таким образом, морозы в Башкирии 2023 спадут уже к четвергу. Ожидается, что температура воздуха в эти дни днем повысится до комфортных -15 градусов, а ночью возможно похолодание до -35. Осадков в эти дни не ожидается.