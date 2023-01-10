Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев подвел итоги 2022 года

С прошлого года Александр Шельдяев совмещает в правительстве Башкирии посты вице-премьера и министра промышленности республики. Фото: vk.com/sheldyaevrb

Накануне Нового года министр промышленности, вице-премьер башкирского правительства Александр Шельдяев дал эксклюзивное интервью для «КП-Уфа». Чиновник подвел итоги 2022 года и рассказал, с каким вызовами столкнулась промышленность республики из-за введенных санкций.

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В первую очередь, мы попросили министра дать общую оценку промышленной отрасли за этот год.

- Если в целом брать итоги промышленности за 2022 год с самого начала, когда пошли санкции, началась военная спецоперация, мы стали с предприятиями отрабатывать. Планомерно стартовали с импортозамещения, начинали отработку по кадрам. В итоге показатели такие: за 11 месяцев рост физических объемов, индекс промпроизводства – 102,3%. Это выше, чем по стране. Мы видим, что отработали наши предприятия стабильно, - отмечает Александр Шельдяев.

По словам министра промышленности, в этом году возникли вопросы по автопрому. Российские предприятия начали «оживать» только к концу года, поэтому башкирские предприятия, работающие в этой сфере, немного просели. По прогнозам минпрома, свое положение они поправят к середине следующего года.

- Сегодня БелЗАН зашел на рынок Беларуси и показатели предприятия по итогам года чуть выше прошлогодних. Но по НЕФАЗу на обороты прошлого года мы точно не выйдем. Туймазинский завод авто-бетоновозов перевел оборудование для [сборки] прицепов и полуприцепов, работают они еще на Гособоронзаказ, поэтому там показатели хорошие, - подчеркнул министр промышленности Башкирии.

Как отметил Александр Шельдяев, основа промышленности Башкирии – химия и нефтехимия. По итогам 2022 года в республике наблюдается рост добычи нефти на 25% по сравнению с прошлым годом. Крупнейшие предприятия химической промышленности также закрывают год с положительными результатами.

Кроме того, министр промышленности заявил, что продукция из Башкирии вопреки всему поступает на европейские рынки.

- Несмотря на «закрытую» Европу, как мы туда везли [продукцию] обходными путями, так и везем. С нами еще никто не отказался работать, - заявил Александр Шельдяев.

Министр промышленности Башкирии (слева) отмечает, что товары из нашей республики по-прежнему пользуются спросом за рубежом. Фото: vk.com/sheldyaevrb

ОБ ИННОВАЦИЯХ

В беседе с «КП-Уфа» министр промышленности Башкирии заявил, что республиканские предприятия стараются активно внедрять новейшие разработки ученых в производство.

- В сентябре открылся центр поддержки науки и технологий на площадке «ПЕГАЗ». Там они предоставляют услугу – бесплатное оформление патента на изобретения. На сегодняшний день довольно много молодых ребят, кто патентует свои разработки. Во время визита министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова они презентовали новейшие VR-очки, не имеющие аналогов в мире, - рассказал Александр Шельдяев.

По словам министра, инновационные разработки башкирских ученых доказали свою эффективность и получили признание на всероссийском уровне. Например, станция по перекачке газа, которую спроектировали и сконструировали в Башкирии на площадках «Ростеха» и «Газпрома». Уникальность этого аппарата, в том числе, в том, что он создан на основе военного авиационного двигателя.

- Если брать химию (химическую промышленность. – Ред.), то у наших катализаторных заводов, например, есть свои институты и все их наработки патентуются. Раньше мы просили крупные нефтехимические холдинги покупать катализаторы у наших производителей, а они говорили, что у американцев качество лучше. Сегодня ситуация поменялась, и они повернулись к нашим производителям, - подчеркнул министр промышленности республики.

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКИРИИ

Александр Шельдяев рассказал, какие материалы и готовые товары, произведенные на предприятиях Башкирии пользуются спросом. В том числе, за рубежом.

- Пружины наши, как поставляли (в Европу. – Ред.), так и поставляем. Понятно, что там есть вопросы с финансированием и со схемами доставки. Но все равно, продукцию берут, потому что они в ней нуждаются, - подчеркнул министр промышленности.

Также спросом за рубежом пользуется добытый в Башкирии медный купорос, хотя в последнее время объемы поставок сократились. Покупают иностранные партнеры и продукцию уфимских предприятий «Фармстандарт-УфаВИТА» и «Иммунопрепарат».

ПРОБЛЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В беседе с «КП-Уфа» министр промышленности Башкирии рассказал, с какими трудностями сталкиваются сегодня предприятия республики и что нужно для того, чтобы они развивались динамичнее, чем сейчас.

- Каждый год вносит какие-то свои коррективы, свои проблемы. Наша промышленность нефтехимическая, и когда было введено ограничение по сделке ОПЕК+, мы сократили объемы добычи нефти. Это сказалось на всей нашей промышленности. Но наша обрабатывающая промышленность все равно растет и развивается. Здесь мы нарастили переработку и таким образом нарастили общие объемы по республике. У нас включились санкции и, соответственно, пришло импортозамещение. Мы начали поиск товаров в дружественных странах: Иран, Турция, Китай. Вопросы сохраняются, но мы над ними работаем, - говорит Александр Шельдяев.

Александр Шельдяев (в центре) заявил, что лучшие результаты за 2022 год показали предприятия химической и нефтехимической промышленности Башкирии. Фото: vk.com/sheldyaevrb

По словам министра промышленности Башкирии, на сегодняшний день самая острая проблема отрасли в регионе – техническая.

- Проблема, которая для наших предприятий наиболее острая – это станочный парк. Те станки, которые были, немецкие или японские, по ним сегодня есть вопросы. Мы их все равно привезем, но не в таких объемах как раньше. Плюс, вопросы по обслуживанию, по гарантии, по специалистам, которые могут на них работать, - подчеркнул Александр Шельдяев.

В свою очередь, министр отметил, что все эти проблемы решаемые. По его словам, на федеральном уровне была разработана стратегия станкостроения, к реализации которой подключатся или уже подключились башкирские предприятия и образовательные центры.

О ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ

В последнее время по всей стране набирает обороты «промышленный туризм». Дети, студенты и взрослые группами в сопровождении сотрудников посещают цеха крупных заводов, им показывают, как делается та или иная продукция, рассказывают о технологии производства. А как в Башкирии с этим? И что об этом думает профильный министр?

- Мы [республика] вошли в программу акселератора развития промышленного туризма в Российской Федерации. Наша команда отрабатывает вместе с госкомтуризма. Для нас основная задача – это показать школьникам и приезжим туристам, что есть такое предприятие, которое готово платить достойную зарплату, рассказывает о себе и так далее. И потом, если из ста человек один-два вернутся (работать. – Ред.), значит наша цель достигнута, - говорит Александр Шельдяев.

В качестве положительного примера министр рассказал об электрозаводе, недавно открытом неподалеку от аэропорта Уфы. По словам Александра Шельдяева, еще в прошлом году он работал всего на 7% своих возможностей, а уже в этом имеет стопроцентную загруженность.

- Они кроме промышленного туризма внедрили такую практику, когда сотрудники приводили своих детей на предприятие. Они там играют и учатся, проявляют интерес к этому. Затем создаются кванториумы для школьников и работают со студентами. Вот такая целенаправленная работа, чтобы заинтересовать, - отметил министр промышленности.

ПРО ЗОНУ «АЛГА»

Мы попросили министра промышленности по-простому рассказать о том, что же это за особая экономическая зона «Алга», о которой так часто говорят в правительстве Башкирии.

- Особая экономическая зона «Алга» — это территория, на которой есть льготы. Когда предприятие заходит в республику, оно может построить завод под Уфой, не получая никаких льгот. Когда заходят в особую экономическую зону, то там определены четыре площадки, они получают льготы по налогу на прибыль, социальные льготы, таможенные и тем самым удешевляют свой проект и получают больше прибыли, - поясняет Александр Шельдяев.

В завершении беседы министр промышленности Башкирии поздравил читателей «Комсомолки» с наступающим Новым годом.

- Желаю, чтобы вы с уверенностью смотрели в будущее. Чтобы главной новостью в следующем году для вас стала победа наших ребят, и чтобы после СВО промышленность начала развиваться более высокими темпами. Чтобы в декабре следующего года мы сидели и говорили, что все, что мы делали - было правильно! – подытожил Александр Шельдяев.