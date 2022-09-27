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Происшествия27 сентября 2022 12:49

Массовые эвакуации в ТЦ и малыш, который провалился в трубу: самые громкие ЧП, которые происходили в Башкирии на прошлой неделе

«Комсомолка» вспоминает самые громкие события, которые обсуждали жители республики
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Всех детей удалось спасти благодаря быстрому приезду скорой помощи

Всех детей удалось спасти благодаря быстрому приезду скорой помощи

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минувшая неделя выдалась в Башкирии богатой на происшествия – смертельные аварии, эвакуации в торговых центрах и несчастные случаи с маленькими детьми. «Комсомолка» вспоминает самые громкие события, которые обсуждала вся республика.

ПЕРВОКЛАССНИЦА РАЗБИЛАСЬ В ДТП

Утром 17 сентября в Уфе произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Все произошло на улице Перспективная, где иномарка Kia Spectra, за рулем которой был 27-летний мужчина, столкнулся со встречной Lada Granta. В результате ДТП пострадала семилетняя пассажирка «Лады»: ее с травмами головы госпитализировали в больницу. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в момент аварии девочка находилась в специальном детском пассажирском кресле.

Сейчас по факту аварии дорожные полицейские проводят административное расследование.

ИЗ-ЗА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ ЭВАКУИРОВАЛИ 2 КРУПНЫХ ТЦ

20 сентября в Стерлитамаке в торговом центре «Сити Молл» прозвучала пожарная сигнализация. Сотрудники ТЦ начали экстренно выводить людей на улицу – всего эвакуировали 354 человека. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорания не было. Сигнализация сработала из-за пара во время готовки в одном из кафе.

А уже 22 сентября в Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей торгового центра «Экватор» по улице Ленина. До прибытия спасателей из ТЦ эвакуировали 60 человек. В региональном МЧС позже подтвердили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

МАЛЫША, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ В ТРУБУ, ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Вечером 19 сентября в деревне Тапчаново Кугарчинского района спасли полуторагодовалого ребенка, который провалился в узкую шестиметровую трубу.

Как сообщили в региональном МЧС, ребенок ползал по полу и упал в пустую трубу бывшей скважины диаметром 30 см и глубиной 6 метров. Почти 2 часа длилась спасательная операция, во время которой спасателям пришлось разобрать половину дома и потом болгаркой распиливать металлическую западню, в которую угодил мальчик. В итоге малыша живого и почти невредимого достали из трубы и передали медикам. 27 сентября в пресс-службе экстренного ведомства рассказали, что с ребенком все хорошо, и его уже выписали из больницы домой.

В УФЕ ИЗ ОКНА ВЫВАЛИЛАСЬ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

24 сентября в Советском районе Уфы едва не произошла трагедия. Из окна третьего этажа на улице Баргузинской, 19/1 выпала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Падение произошло на глазах у отца, который гулял со старшим ребенком. Мужчина сразу же позвонил спасателям и в скорую помощь. Позже во время проверки выяснилось, что девочка в момент падения находилась дома вместе с мамой. Женщина отвлеклась буквально на пару минут и не увидела, как дочь залезла на подоконник и открыла окно. К счастью, малышка выжила и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

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