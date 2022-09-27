Массовые эвакуации в ТЦ и малыш, который провалился в трубу: самые громкие ЧП, которые происходили в Башкирии на прошлой неделе

Всех детей удалось спасти благодаря быстрому приезду скорой помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минувшая неделя выдалась в Башкирии богатой на происшествия – смертельные аварии, эвакуации в торговых центрах и несчастные случаи с маленькими детьми. «Комсомолка» вспоминает самые громкие события, которые обсуждала вся республика.

ПЕРВОКЛАССНИЦА РАЗБИЛАСЬ В ДТП

Утром 17 сентября в Уфе произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Все произошло на улице Перспективная, где иномарка Kia Spectra, за рулем которой был 27-летний мужчина, столкнулся со встречной Lada Granta. В результате ДТП пострадала семилетняя пассажирка «Лады»: ее с травмами головы госпитализировали в больницу. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в момент аварии девочка находилась в специальном детском пассажирском кресле.

Сейчас по факту аварии дорожные полицейские проводят административное расследование.

ИЗ-ЗА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ ЭВАКУИРОВАЛИ 2 КРУПНЫХ ТЦ

20 сентября в Стерлитамаке в торговом центре «Сити Молл» прозвучала пожарная сигнализация. Сотрудники ТЦ начали экстренно выводить людей на улицу – всего эвакуировали 354 человека. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорания не было. Сигнализация сработала из-за пара во время готовки в одном из кафе.

А уже 22 сентября в Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей торгового центра «Экватор» по улице Ленина. До прибытия спасателей из ТЦ эвакуировали 60 человек. В региональном МЧС позже подтвердили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

МАЛЫША, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ В ТРУБУ, ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Вечером 19 сентября в деревне Тапчаново Кугарчинского района спасли полуторагодовалого ребенка, который провалился в узкую шестиметровую трубу.

Как сообщили в региональном МЧС, ребенок ползал по полу и упал в пустую трубу бывшей скважины диаметром 30 см и глубиной 6 метров. Почти 2 часа длилась спасательная операция, во время которой спасателям пришлось разобрать половину дома и потом болгаркой распиливать металлическую западню, в которую угодил мальчик. В итоге малыша живого и почти невредимого достали из трубы и передали медикам. 27 сентября в пресс-службе экстренного ведомства рассказали, что с ребенком все хорошо, и его уже выписали из больницы домой.

В УФЕ ИЗ ОКНА ВЫВАЛИЛАСЬ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

24 сентября в Советском районе Уфы едва не произошла трагедия. Из окна третьего этажа на улице Баргузинской, 19/1 выпала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Падение произошло на глазах у отца, который гулял со старшим ребенком. Мужчина сразу же позвонил спасателям и в скорую помощь. Позже во время проверки выяснилось, что девочка в момент падения находилась дома вместе с мамой. Женщина отвлеклась буквально на пару минут и не увидела, как дочь залезла на подоконник и открыла окно. К счастью, малышка выжила и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.