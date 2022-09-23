Частичная мобилизация в Башкирии: отвечаем на самые важные вопросы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Башкирии, как и других регионов России, получают повестки от военкомата. Рассказываем, что нужно знать о частичной мобилизации в Башкирии.

Указ о частичной мобилизации в России был подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Уже на следующий день в военкоматы Башкирии начали прибывать граждане, получившие повестки.

Кого коснется частичная мобилизация в Башкирии

Каких-то особых правил частичной мобилизации в регионе нет. Повестки начали получать резервисты (отслужили и состоят в мобилизационном резерве) и граждане, прошедшие срочную службу. При этом упор делается на мужчин, имеющих боевой опыт и необходимую в данный момент военно-учетную специальность. В военкомате Башкирии сообщили, что в первую очередь сейчас задействуют стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

Мобилизуют рядовых и сержантов до 35, младших офицеров до 50, а старших офицеров до 55. Находящиеся в запасе граждане делятся на три разряда – при необходимости их будут задействовать в порядке очередности.

Кто получит отсрочку во время частичной мобилизации в Башкирии

Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, что, согласно российским законам, в армию не призовут забронированные работники (сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса); временно не годные по состоянию здоровья; граждане, ухаживающие за родственникам-инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждевении больше четырех детей до 16 лет; граждане, матери которых имеют более четырех детей и воспитывают их без мужа; студенты-очники вузов с госаккредитацией; студенты-магистры или аспиранты. Также частичная мобилизации в Башкирии не коснется тех уроженцев республики, которые постоянно проживают за пределами РФ.

Позже в Минобороны РФ опубликовали список специальностей, представители которых не попадают под частичную мобилизацию.

Зарплаты во время частичной мобилизации в Башкирии

Мобилизованным гражданам РФ полагаются выплаты и льготы. Их статус, по сути, приравнивается к солдатам-контрактникам. По словам военкома Башкирии Блажевича, денежное довольствование мобилизованного будет зависеть от оклада, должности и прочих факторов. Денежные выплаты будут поступать на персональный счет военного или его родственникам.

Сейчас по всей России работает бесплатная телефонная линия по вопросам частичной мобилизации – позвонить можно по номеру 122.

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