Рождество Христово 2023 в Уфе: список храмов и расписание богослужений

В ночь с пятницы на субботу православный мир отмечает главный христианский праздник – Рождество Христово. В Уфе богослужения будут проводиться в 18 храмах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с пятницы 6 января на субботу 7 января 2023 года православный мир отмечает главный христианский праздник – Рождество Христово. В Уфе богослужения будут проводиться в 18 храмах.

Горожане, которые решат в рождественскую ночь остаться дома, смогут посмотреть праздничное богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы по телевизору. Прямую трансляцию в 22:50 6 января начнет вести телеканал БСТ.

Ниже публикуем адреса всех храмов 18 храмов Уфы, где будут организованы торжественные службы, а также время богослужений:

Кировский район

Кафедральный собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – 23:00-01:00, 07:00-11:00;

Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – 22:00-02:00;

Свято-Сергиевский собор (ул. Бехтерева, 2) – 23:30-02:00, 07:00-11:00;

Покровский храм (Мингажева, 4) – 23:30-02:30, 07:00-11:00.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм (Ферина, 15) – 23:00-03:00;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – 23:00-03:00;

Храм в честь Максимовской Иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – 23:00-03:00.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – 22:00-01:00, 09:30-11:00;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – 23:00-01:30, 08:00-11:00.

Октябрьский район

Петро-Павловский храм (село Нагаево, Парковая, 11а) – 23:00-02:00;

Храм Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а) – 23:00-02:00, 09:00-11:00;

Воскресенский собор (Комсомольская, 161) – 23:00-02:00, 07:00-11:00.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – 23:00-01:00;

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – 00:00-02:00, 06:30-10:00;

Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 89а) – 23:00-03:00.

Советский район

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (50-летия Октября, 21а) – 23:00-01:00, 09:00-11:00;

Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – 21:00-02:00, 9:00-11:00;

Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39а) – 00:00-03:00.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА РОЖДЕСТВО-2023 В УФЕ

Из-за рождественских богослужений для проезда транспорта с 19:00 6 января до 08:00 7 января закроют участок улицы Маяковского (от Архитектурной до Калинина), Бехтерева (от Менделеева, 1 до 1\1), Кирова (от Айской до Ветошникова), Амурскую и Крестьянскую (вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы). Также временно будет перекрыт проезд рядом с домом 32А по улице Баязита Бикбая.

РАБОТА ТРАМВАЕВ БУДЕТ ПРОДЛЕНА

В Уфе в рождественскую ночь будет продлена работа общественного транспорта. Для горожан и гостей города, которые отправятся на праздничные богослужения, будут ходить трамваи. С конечных остановок Госцирк и Пушкина в 22.30 отправятся маршруты №16 и №16. А в 00.30, после окончания богослужений, они отправятся с конечной остановки Санаторий «Зеленая роща».

ПОГОДА НА РОЖДЕСТВО

В рождественскую ночь в Уфе выпадет небольшой снег. Температура воздуха составит -15, -19°. Скорость ветра не превысит 12 метров в секунду.