Главное, не забывать о себе и слышать своих детей: многодетная мама о своей жизни

О том, насколько тяжело быть многодетной матерью бывшая сотрудница Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Наталья Молоканова знает не понаслышке – она родила и воспитывает пятерых детей!

— У девушек после первых родов часто появляется мысль: «Больше никогда!». А у вас?

- Обычно мысль такая возникает при родоразрешении, когда в роддоме находишься. Но еще в родзале я сказала, что приду за сыном! Когда слышишь первый крик ребенка – это такое счастье, очень ценно и классно. У нас старшая дочь родилась естественным путем, а все остальные детки с помощью кесарево сечения по показанию. Какие бы ни были роды, но момент понимания, что это твой ребенок – все затмевает, все боли.

— Много детей — это сложный, многоуровневый быт, особенно когда они все разного возраста, с какими сложностями при воспитании вы столкнулись?

- Да, это многоуровневый быт. Сложности были, когда родилась наша старшая дочь – Саша. Мы сами молодые и нет понимания материнства, а я в этот момент училась заочно и работала. Хочется погулять, поездить. Слава Богу, мне помогала мама. А когда родился старший сын, то мне было чуть полегче, ибо я все механизмы уже поняла. Когда на свет появились малыши, то я вообще уже все осознавала и понимала. Основная сложность – это переходные периоды разных возрастов, потому что все детки разные ведь, но это даже не сложности, а скорее развитие. И надо каждому подобрать отдельный подход. Ну и конечно, в быту происходят определенные сложности.

КАК ПОМОГАЕТ ГОСУДАРСТВО

- Какую поддержку непосредственно дает государство для многодетных семей?

- Поддержку дают очень мощную сейчас! Раньше было хуже, не хватало. По пособиям могу оплачивать кружки, образование, садик, разные билеты и проезды. Поддержка в социальном плане: билеты на какие-либо развлечения, подарки. Есть субсидии на оплату коммунальных услуг, есть компенсации, но условие, что не должно быть долгов.

- Материнский капитал – хватает ли его при «реальных» условиях?

- Сейчас я его уже не отслеживаю, ибо я его потратила сразу. Так как мы жили в общежитии в маленькой комнате, то мы приобрели хорошую комнату в том же общежитии, но с хорошими условиями. Сейчас даже не знаю, но в свое время он очень пригодился.

- Легко ли находить баланс между работой и воспитанием детей?

- Я со старшими детьми активно работала, а с малышами уже пошла в декрет, не выходя на работу. В это время я смогла самореализовываться, потому что я смогла, как многодетная мама выиграть обучение на профессию мечты. Я всегда хотела стать парикмахером, и получила бесплатное обучение. Смогла получить дополнительно образование, с этим мне помогла также моя старшая дочь, которая сидела с малышами, пока я по полдня ездила обучаться. Я сейчас арендую кабинет сама и занимаюсь парикмахерским искусством, и реализуюсь, выстраиваю график как мне удобно! Баланс потрясающий, так как работаю сама на себя.

МАТЕРИНСТВО КАК ПРИЗВАНИЕ

— А какая трата в многодетной семье самая значительная?

- Продукты питания, конечно же. Потому что основное мы закупаем раз в месяц – это крупы, консервы, заморозка. И плюс каждый день покупаем молочную продукцию, фрукты, овощи. Когда дети были маленькими, было хорошо, что была «молочная кухня». И еще одна значительная трата — это то, что мы развозим детей по кружкам, ибо на бензин много денег уходит.

— Чему вас научило материнство?

- В целом, материнство полностью меняет девушку. Меняются ценности, взгляды, и этот процесс никогда не останавливается в плане развития. Например, что-то ребенок спросит, а что-то новое узнаешь при воспитании. Учишься слушать детей и считаться с их мнением. Также не надо ждать, что ребенок нас поймет, это родитель должен понимать своего ребенка. Постоянное наполнение любовью и счастьем, видеть, как у твоего ребенка все получается. Материнство – это очень крутое состояние…

— Как вам удается сохранять хорошие отношения со своими детьми?

- Нужно обязательно уделять внимание каждому. Каждому отдельно. Нужно с каждым хотя бы раз в две недели выделять отдельный день: покушать мороженое, покататься, съездить в торговый центр. Внимательно слушать детей и спрашивать их мнение, анализировать их чувства. И всегда помнить, что передо мной именно личность, со своими мыслями и мнением. Отношения выстраивать очень важно.

- И можете, пожалуйста, дать свои личные советы для будущих родителей

- Первое, что я поняла из жизненного опыта – это нужно позиционировать целостность семьи: мама, папа, дети. Именно, что семья – это одно целое, никто не должен находиться по отдельности. Также, очень важный совет: не бояться обращаться за помощью, ведь мама и папа – это живые люди и каждому нужна помощь. Например, папа может помочь в воспитании и посидеть с ребенком, пока ты элементарно примешь ванну. Помню, когда воспитывала старшего ребенка брала десяток яиц, выходила в лес, и бросала их, пока не выйдут все эмоции. Не забывать о себе: делать прическу, маникюр, посещать спа-салоны, потому что мамам нужен отдых. А также с мужем выходить на свидания. Не бояться доверять мужу воспитание детей, я знаю, что многие мамы волнуются, но на самом деле мужчины с детьми такие нежные. И очень важно создавать свои семейные ценности!