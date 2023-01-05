Смертельные аварии и пожары: какими ЧП отметилась первая неделя 2023 года в Башкирии

Фото: ГИБДД по РБ

За первые 5 дней наступившего 2023 года в Башкирии произошло сразу несколько происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Собрали самые громкие ЧП, которые омрачили новогодние выходные в республике.

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА СГОРЕЛА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь пожар унес жизни пожилой супружеской пары. Трагедия произошла в Ленинском районе Уфы, где на улице Воронежской вспыхнул одноэтажный кирпичный дом. Соседи вызвали пожарных, которые быстро потушили пламя и обнаружили в комнате тела погибших хозяев – 81-летнего мужчины и его 75-летней супруги. Что стало причиной пожара – неисправная электропроводка или нарушение правил эксплуатации печи – выясняют следователи и дознаватели МЧС.

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВ СБИЛ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, ИДУЩИХ ПО ДОРОГЕ

1 января в селе Иглино 18-летний водитель Lada Granta сбил трех пешеходов, идущих по обочине дороги. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло около 11 часов вечера на улице Ленина. Молодой парень без прав сел за руль легковушки, но не справился с управлением при заносе и наехал на компанию, идущую по дороге. В результате 18-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, а его спутники – 17-летняя девушка и 18-летний парень попали в больницу. Медосвидетельствование показало, что на момент аварии водитель Lada был трезв. Сейчас в обстоятельствах рокового ДТП также разбираются следователи и дорожные полицейские.

Фото: скрин видео из соцсетей

ЗАСТРЯЛИ С МАЛЫШОМ В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ НА ТРАССЕ

В понедельник Башкирию накрыло снегопадом, поэтому всех водителей просили воздержаться от поездок на дальние расстояния. Тем не менее, некоторые все же пренебрегли предупреждением и отправились в путь, но в результате попали в беду.

Так, 3 января в Сибайском районе в снежный плен попала пожилая супружеская пара с двухлетним внуком, которые отправились из Оренбургской области в гости в Магнитогорск. Как рассказал водитель Toyota Sprinter, неожиданно на дороге перед ними застрял грузовик. При попытке объехать большегруз иномарка также увязла в снегу. На помощь людям пришли спасатели, которые вытащили машину, напоили горе-путешественников горячим чаем и проводили их в путь.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

СПРОВОЦИРОВАЛ СМЕРТЕЛЬНУЮ АВАРИЮ И СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

Днем 4 января на трассе Октябрьский-Туймазы лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Geely Emgrand. Прибывшие медики забрали в больницу 23-летнего водителя Lada, но спустя несколько часов молодой мужчина скончался от полученных травм в реанимации. 44-летний водитель Geely и его 43-летняя пассажирка также сейчас находятся в больнице.

Как вскоре выяснили дорожные полицейские смертельную аварию спровоцировал третий автомобиль – Niva, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Он проигнорировал требование уступить дорогу при выезде с прилегающей территории, а когда случилась авария, просто поспешил скрыться с места происшествия. Впрочем, его быстро разыскали дорожные полицейские, а машину поместили на спецстоянку. Сейчас по факту случившегося проводится расследование.

Фото: ГИБДД по РБ

В ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ТРОЕ ЧЕЛОВЕК

Еще один пожар, который унес жизни сразу трех человек, произошел в ночь на 4 января в деревне Ибракаево Стерлибашевского района. Там на улице Ленина загорелся частный одноэтажный дом. Пожарным довольно быстро удалось потушить возгорание, но разбирая обугленные завалы, они наткнулись на тела 82-летней женщины и мужчин 84 и 54 лет.

Сейчас эксперты устанавливают из-за чего мог начаться пожар, а также выясняют причины смерти сельчан. На место выехало руководство МЧС республики, а в селе экстренно провели комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций.