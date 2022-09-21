«Комсомольская Правда – Уфа» отправляется в очередной автопробег!

Ранним утром 21 сентября команда «Комсомольской Правды - Уфа» отправилась в автопробег по интересным местам Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Ранним утром 21 сентября команда «Комсомольской Правды - Уфа» отправилась в автопробег по интересным местам Башкирии.

На этот раз наше путешествие будет состоять из двух основных частей. В первый день мы отправимся на запад Башкирии – в города Агидель и Нефтекамск. Мы пообщаемся с местными властями и простыми гражданами, которые расскажут, как живут города Башкирии вдалеке от столицы.

22 сентября мы отправимся в сторону Благовещенска. Там мы также встретимся с главой администрации и руководством местной ЦРБ.

Следите за обновлениями сайта! Мы обязательно будем рассказывать читателям о ходе нашего двухдневного путешествия.

О том, как проходили наши прошлые автопробеги, можно прочитать тут и здесь.