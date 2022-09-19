В Башкирии осудили виновника ДТП, в котором погибли две молодые матери

За гибель женщин виновник отправился в колонию-поселению

В Октябрьском состоялся суд над водителем, по вине которого погибли две молодые женщины. 20-летнего парня признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц, а также в оставлении места ДТП. В совокупности за унесенные жизни парень получил 8,6 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении, а также внушительный штраф в размере 2 миллионов рублей, которые пойдут в счет возмещения моральной компенсации. Кроме того, после освобождения виновник аварии не сможет сесть за руль в течение 3 лет.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, осужденный признал свою лишь частично, да и с приговором был не согласен, считая его слишком суровым. В настоящий момент приговор суда в законную силу еще не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, это жуткое ДТП произошло 19 декабря 2021 года в Октябрьском. Около 5 часов вечера на улице Космонавтов отечественная «пятнашка» под управлением 19-летнего местного жителя протаранила встречный ВАЗ-2120. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Granta, а потом вылетела в кювет и перевернулась.

В итоге пострадали все: 71-летний водитель-таксист «Гранты» и трое его пассажиров с травмами и переломами оказались в больнице. Но больше всех не повезло 22-летней водительнице ВАЗ-2120 и ее 19-летней пассажирке. Их успели привезти в реанимацию, где они скончались, не приходя в сознание. Сам же виновник ДТП скрылся с места происшествия, а тем же вечером уехал из города, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Погибшими в аварии оказались 22-летняя Анна Ф. и 19-летняя Елена Г. У молодых женщин остались маленькие дети.

- Аня с Леной встретились и поехали к подруге, чтобы поговорить с ней. Муж Лены ехал на своей машине сзади, все случилось буквально на его глазах. Их подрезал тот парень, поэтому они и вылетели на встречную полосу. Машину просто перевернуло в кювет. Картина была очень страшная, - рассказывала в беседе с «Комсомолкой» родственница погибшей Лены.