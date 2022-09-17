«Ты просто псих»: житель Башкирии преодолел пятичасовой заплыв по Каме

Фото: Олег Гарифуллин

Житель Нефтекамска Олег Гарифуллин рассказал о том, как преодолел сложный заплыв по реке Кама по маршруту Камбарка - Николо- Березовка. Всего он преодолел 17 км 180 метров за 5 часов и 41 минуту. Ситуация осложнялась тем, что в тот день моросил дождь и стояла холодная погода.

«Отступать уже некуда»

По словам Олега перед заплывом дождь из моросящего превратился в настоящий ливень. Температура воды в тот момент была 14°, что чуть теплее, чем холодная вода из крана.

– Вода темная, мутная, ничего не видать, это тебе не прозрачный бассейн, где можно постоять, отдохнуть, и не теплое чистое море Египта, – отметил мужчина.

Фото: Олег Гарифуллин

Через пару часов он почувствовал сильную усталость, греб все это время житель Нефтекамска довольно быстро, болевые ощущения пришли к нему резко.

– Все нервирует: очки, которые натирают переносицу, вода, которая проникает в очки к глазам, шея, которую натер гидрокостюм, видимо уже до крови, потому что сильно щиплет, – вспоминает Олег.

«Олег, такие как ты, не тонут»

Через четыре часа, когда вдалеке появился силуэт Никольского храма, на реке поднялся сильный ветер и появилась волна. От сильной физической нагрузки организму, рассказал Олег, не хватало энергии еще и на обогрев. Сильно стучало сердце, в какой-то момент резкая боль схватила икру, и одна нога полностью онемела, а затем и тело.

– Я не могу вообще никак пошевелиться, начинаю уходить под воду. Думаю, вот как оказывается тонут люди в воде. Побольше набираю воздуха в грудь, чтобы создать в теле поплавок и быть на поверхности. Лодка сопровождения идет в метрах 150 от меня, но я даже руку поднять не могу. Знаю, что в подобных случаях можно схватиться за большой палец на ноге и сильно потянуть, но тело от боли онемело. Ладно, не переживай, Олег, такие как ты, не тонут, прорвешься как-нибудь, – поделился мужчина.

По его словам, чтобы отпустило, он свернулся под водой в калачик и со всей силы ущипнул икроножную мышцу, что в результате сразу же помогло. После этого его тело схватывала судорога еще пару раз, но уже не так сильно.

Фото: Олег Гарифуллин

«Одеваясь, меня всего трясло»

На всем пути Олег сделал 8975 гребков, сжег 3900 калорий, проплыл 17 км 181 метр и провел в холодной воде 5 часов 41 минуту. После заплыва он чувствовал сильную боль и усталость, организм буквально выбился из сил, но Олега подбадривал мощный результат.

– Меня всего трясло, как будто под током нахожусь, на мокрое тело ничего не лезло, накрыла усталость, боль от воды в глазах, шею натерло до крови, руки болят, но я улыбаюсь, я счастлив. Отправил с GPS-часов свой отчёт о челендже в чат триатлетам и тренерам по плаванию, первые комментарий: «Ты просто псих, чувак», – поделился эмоциями мужчина.

Олег рассказал, что плавать начал в 33 года, с трудом преодолевая 25 метров в бассейне, такой результат он смог получить благодаря упорному труду, чего пожелал все, кто хочет достичь какой-то цели.