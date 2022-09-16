Председатель Совета Директоров АО «БСК» посетил с рабочим визитом производственные площадки Компании

16.09.2022 г. состоялся рабочий визит Председателя Совета Директоров АО «Башкирская содовая компания» Пилипенко Андрея Владимировича в г. Стерлитамак Республики Башкортостан. В ходе поездки Андрей Пилипенко в сопровождении Генерального Директора Эдуарда Давыдова ознакомился с основными производствами «Каустик» и «Сода», встретился с топ-менеджментом Компании и представителями трудового коллектива.

По итогам посещения производственных площадок Андрей Пилипенко обратил внимание топ-менеджмента Компании на тот факт, что в период 2021–2031 гг. предстоит реализовать масштабную инвестиционную программу, которая включает 32 проекта на общую сумму более 181 млрд руб. (без НДС с учетом инфляции). Программа предполагает диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого у Компании имеется необходимый квалифицированный кадровый ресурс, по большинству проектов разработаны дорожные карты. «Наша стратегическая задача», - отметил А. Пилипенко, – «Максимально эффективное участие Компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли».

Председатель Совета Директоров посетил основную сырьевую площадку - действующий карьер Шах-Тау. Генеральный директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко рассказал о текущей ситуации и перспективах развития карьера. Сырьевой вопрос, по оценке руководства Компании, на сегодняшний является жизненно важным и требует тщательного и взвешенного подхода при принятии решения.

В рамках своего визита на АО «БСК» Андрей Пилипенко встретился с трудовым коллективом, представителями первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе общения Андрей Владимирович рассказал о задачах, стоящих перед Компанией и путях её развития. Отвечая на вопросы о перспективах сохранения существующих социальных программ, Пилипенко отметил, что руководством Компании будут предприняты усилия для выполнения всех обязательств в социальной сфере.

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