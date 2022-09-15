Разбираемся, где в Башкирии самый грязный осенний воздух

В промышленных городах с наступлением осени пыли стало меньше, но периодически бывают выбросы. Фото: соцсети

После жаркого и сухого августа в Башкирию пришли осенняя прохлада, дожди и туманы. Жалобы уфимцев на химический запах практически прекратились, хотя прошлым летом горожане часто замечали неприятный запах на улице. Точно такой же всплеск обращений к властям о химическом запахе в Уфе отмечался и летом 2021 года.

После кратковременных дождей пыль в воздухе осела, и качество воздуха в регионе должно было повысится. Этот показатель включает в себя наличие и объем тяжелых частиц в воздухе. Таковыми могут быть пыль или песок, а также тяжелые химические элементы. Воспользовавшись специальным интерактивным сервисом Brezzometer.com мы решили узнать, где в Башкирии самый грязный воздух прямо сейчас.

Где в Башкирии плохое качество воздуха

«Среднего» качества воздух определяется этим сервисом, в частности, по всему городу Уфа. Лишь в микрорайоне Шакша и в районе Мармылево в воздухе находится чуть больше пыли, чем над другими районам башкирской столицы.

В Стерлитамаке напротив, сервис показывает качество слегка ниже среднего качества. Там содержание пыли, которая состоит и частиц тяжелее воздуха, выше среднего показателя. К востоку от города также наблюдаются участки с качеством воздуха ниже среднего.

В остальных районах Башкирии практически не наблюдается загрязненного пылью воздуха. Изредка в социальных сетях встречаются фотографии от пользователей, где видны выбросы черного дыма из труб предприятий. Вероятнее всего химический запах не оседает над городами. Минувшим летом Башгидрометцентр объяснял наличие сероводорода в воздухе над Уфой именно полным штилем.

Трубы с черным дымом в Стерлитамаке

На днях жители Стерлитамака как раз засняли на фото черный дым из труб и выложили снимки в городские сообщества в соцсетях. В ответ представитель мэрии в комментариях сообщил о том, что на промышленных предприятиях произошло «контролируемое выжигание». Процедуру эту в администрации города назвали штатной и отметили, что она завершена.

Выглядит такое «контролируемое выжигание» очень жутко

- После капитального ремонта по технологии предусмотрена подача через компрессор и, в случае выхода его из строя, происходит выход продукта на сжигание на факельное хозяйство, чтобы предотвратить выброс в окружающую среду химически опасных компонентов, - подчеркнули в мэрии Стерлитамака.