«Время и вечность»: в Уфе открылась выставка российской художницы Евгении Васильевой

На открытие выставки пришли все любители искусства в Уфе Фото: Яна БАЗЕКИНА

13 сентября в уфимском музее имени М.В. Нестерова открылась выставка известной российской художницы Евгении Васильевой*. Экспозиция картин под названием «Время и вечность», по признанию автора, посвящена 160-летию со дня рождения самого основателя музея – академика живописи и заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Нестерова. В торжественной церемонии открытия также приняли участие министр культуры Башкирии Амина Шафикова, председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, народный художник и скульптор РФ Салават Щербаков и другие почетные гости.

На выставке представлены 112 работ художницы Фото: Яна БАЗЕКИНА

УВИДЕТЬ ВЕЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ

Работы Евгении Васильевой (EVA) уже знакомы уфимцам: в феврале художница организовала в Уфе выставку «Бурзянская пчела», посвященную красоте башкирского рая и трудолюбию ее символа. Новая же выставка с говорящим названием «Время и вечность» раскрывает в картинах важную философскую проблему, к которой не раз обращались в своем творчестве многие писатели и художники – как время влияет на жизнь человека, и можно ли вечность отразить в творчестве и духовности.

По мнению художницы, личность Михаила Нестерова и его жизненный путь во многом отражают эти самые отношения и связи между временем и вечностью. Ведь художник жил в максимально неспокойное время, когда войны и революции сменяли друг друга, а сам он пытался познать и обрести в творчестве умиротворение и вечность. И теперь эту непростую тему решила переосмыслить в своем творчестве и Евгения Васильева.

Большинство работ на выставке представлены в черно-белом цвете Фото: Яна БАЗЕКИНА

В 4 залах музея зрителям представлены 112 самобытных произведений– это и живопись, и графика, и скульптура, и даже видеоарт. Картины, представленные на выставке, объединены в 2 серии – «Время и вечность» и «Воображаемая геометрия». Это далеко не классическая живопись: на полотнах вы не увидите привычных очертаний и очевидных сюжетов. Лишь вглядевшись в хаотичные, порой грубые мазки, перед глазами постепенно начинают проступать человеческие силуэты, черты лиц и ни на что не похожие эмоции. По большей части полотна черно-белые, и лишь в нескольких работах черно-белое пространство взрывается ярким сочным цветом, словно напоминая, что время тоже оставляет свой отпечаток на вечности, но все равно в итоге растворяется в ней.

Захватывающе наблюдать, как черно-белые полотна сменяются всполохами цвета Фото: Яна БАЗЕКИНА

НОВОЕ СЛОВО В ИСКУССТВЕ

Как уточняет сама художница, работы создавались в течение разных годов – некоторые были выполнены еще в 2006-2008 годах, а после стали основой для новых творческих экспериментов.

- Черно-белая серия выполнена в технике, которая называется «трансформированная фотография живописи». Вообще такого понятия в искусствоведении нет, и такую технику не используют художники. На этой выставке техника впервые представлена зрителю. Я сама разработала особый многослойный подход, в котором задействовала и ручную работу, и цифровые технологии. То есть я сначала пишу живописную работу, затем ее фотографирую, потом накладываю в цифровом варианте, обрабатываю, перекладываю снова на холст и сверху маслом. И таких слоев может быть достаточно много - до 20, - делится секретами своего творчества EVA.

Выставка включает не только живопись, но и графику, скульптуру и видеоарт Фото: Яна БАЗЕКИНА

Оценил творческий размах и замысел автора «Времени и вечности» и заслуженный художник России Салават Щербаков, который также присутствовал на выставке.

- Тут виден большой интерес к миру, к нашей судьбе нашей, вечности и даже космосу. При этом все это подано такой легкой, сильной женской рукой. Нельзя не оценить художественный вкус и графику, тонкое соотношение черного, белого, глубины, - отмечает Щербаков.

Кстати, 10 своих работ из коллекции Евгения Васильева передала в дар художественному музею им. Нестерова, а еще 3 - Центральному духовному управлению мусульман. Во время торжественной церемонии открытия выставки как раз и были подписаны официальные документы о передаче картин в дар.

По мнению художницы, через скульптуру тоже можно выразить многие философские идеи и размышления Фото: Яна БАЗЕКИНА

Ознакомиться с творчеством Евгении Васильевой и проникнуться духом времени и вечности уфимцы и гости города смогут каждый день в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова. Выставка продлится до 13 ноября 2022 года.

* Евгения Васильева – российская художница, почетный член Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, кавалер ордена Почета РФ, магистр изобразительного искусства, автор 15 монографий, посвященных взаимодействию рационального и иррационального в искусстве. Ее картины выставлялись в государственных и частных галереях Лондона, Венеции, Италии, Флоренции и Южной Кореи, а также хранятся в частных коллекциях именитых искусствоведов по всему миру.