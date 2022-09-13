«Башнефть» построила горизонтальную скважину в рекордные сроки

Установить рекорд башкирские нефтяники смогли благодаря инновационному подходу и внедрению новых технологий

Башкирские нефтяники установили новый рекорд скорости строительства горизонтальной скважины. Специалисты АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») всего за 15 суток построили на Четырманском месторождении скважину с длиной ствола 1479 метров и протяженностью горизонтального участка 308 метров. Такой результат почти на 6 суток быстрее, чем средний срок строительства горизонтальных скважин на лицензионных участках «Башнефти».

РЕКОРДЫ БАШКИРСКИХ НЕФТЯНИКОВ

Построить горизонтальную скважину в рекордные сроки башкирские нефтяники смогли благодаря инновационному подходу и внедрению новых технологий. Специалисты сами разработали комплекс инженерных решений, а также использовали в работе высокотехнологичные буровые инструменты, особую рецептуру цементного и бурового растворов. За счет внедрения этих решений коммерческая скорость бурения скважины достигла 2938 метров на станок в месяц.

- Существенно сократить скорость строительства скважин стало возможным благодаря размещению на месторождениях мультиофисов, что значительно повысило эффективность совместной работы технических специалистов. На новый уровень вышла координация супервайзеров, буровых мастеров, специалистов по геолого-технологическим исследованиям, растворам, наклонно-направленному бурению, а также службы геонавигации и контроля, - рассказали в «Башнефти».

Горизонтальную скважину на Четырманском месторождении построили всего за 15 суток

К слову, это не первый рекорд, установленный специалистами «Башнефти» за последнее время. В августе этого года стало известно, что башкирские нефтяники поставили рекорд механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин. Произошло это на Арланском месторождении в Башкирии. Тогда удалось достичь скорости механического бурения в 38 метров в час, что на 19,5% выше предыдущего рекорда. Средний показатель на этом месторождении составляет 25 метров в час.

Внедрение собственных инновационных разработок позволило специалистам «Башнефти» повысить эффективность разработки запасов из низкопроницаемых карбонатных отложений. А это значит, что возрос и потенциал добычи нефтепродуктов на территории Башкирии. А развитие технологического потенциала – это один из ключевых приоритетов корпоративной стратегии «Роснефть-2030».

КСТАТИ

АНК «Башнефть» планомерно внедряет современные инновационные технологии на всех предприятиях и дочерних обществах компании. Ведь технологическое лидерство – это ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. Примечательно, что башкирские нефтяники установили рекорд по строительству горизонтальной скважины в год 90-летия с момента создания первого нефтяного промысла на территории Башкирии.

Сейчас ООО «Башнефть-Добыча» (ключевой оператор по добыче АНК «Башнефть») разрабатывает 185 месторождений, ведет разведку на 11 месторождениях нефти и газа в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Оренбургской области. Всего за годы работы накопленная добыча предприятия превысила 1,7 млрд тонн углеводородного сырья.