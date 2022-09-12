С начала 2022 года Башкирию посетили более миллиона туристов

По версии министерства туризма Башкирии республику за семь месяцев посетили больше миллиона туристов. Фото: vk.com/radiyhabirov

Накануне на оперативном совещании в кабинете министров республики подвели промежуточные итоги туристического сезона 2022 года. С докладом выступил министр туризма республики Рустем Афзалов, который заявил, что всего Башкирию с января по июль этого года включительно посетили 1,1 млн туристов.

Ранее министр уже выступал с подобным докладом на оперативном совещании, но тогда в правдивости цифр, представленных Рустемом Афзаловым, усомнился Радий Хабиров. На этот раз вопросов почти не возникло.

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В БАШКИРИИ

На совещании речь шла, в первую очередь, о туристах, приезжающих в Башкирию из других регионов России и из-за рубежа. По данным министерства туризма республики, благодаря туристическому потоку в более чем миллион человек, республика смогла занять 4 место в Поволжье по динамике въездного туризма. Проще говоря, по сравнению с прошлым годом Башкирию стали выбирать чаще, чем соседние регионы.

- Объем платных услуг населению в сфере туризма за семь месяцев составил 6,7 млрд рублей, что на 22% выше, чем показатель аналогичного периода 2021 года, - подчеркнул Рустэм Афзалов.

Министр туризма Башкирии также подчеркнул, что власти приняли региональную стратегию развития этой отрасли до 2035 года. Из общих слов об этой стратегии, озвученных министром, отдельно можно отметить только, что в республике хотят сделать упор на строительство новых отелей и кемпингов и создать условия для развития событийного туризма. Например, Рустем Афзалов заявил, что Уфимский международный марафон, который проходит в башкирской столице ежегодно, получит поддержку из федеральной казны.

- Министерство завершает работу по формированию реестра коллективных средств размещения. Туда мы будем включать все отели, гостиницы, хостелы, кемпинги, гостевые дома, базы отдыха. С указанием адресов, типов питания, наличие автостоянки, сотовой связи и всех услуг, которые у них есть, - заявил министр.

КАК УЛУЧШАЕТСЯ СЕРВИС

В своем докладе министр туризма подчеркнул, что власти Башкирии постепенно работают над улучшением туристического сервиса в регионе. Среди значимых достижений, по мнению Афзалова, строительство лестницы для подъема на шихан Торатау. Сделать подъем на эту популярную у туристов гору не так давно поручил глава региона Радий Хабиров. Строительство пока не началось.

- Раз по лестнице разговор зашел, у меня там была просьба чтобы на определенных этапах там площадки, где скамейки можно ставить. Чтобы люди могли посидеть. И еще было бы здорово, туда кабель бросить, и чтобы было освещение, - отметил глава Башкирии. Министр ответил, что площадки для отдыха в проекте уже предусмотрены, а вопрос с освещением рассматривается.

По словам Рустема Афзалова, башкирские чиновники смогли в этом сезоне привлечь на развитие туризма в республике 552,1 млн рублей из федеральной казны. При этом 335,5 млн рублей вложили только в развитие туристической инфраструктуры. В том числе, на создание туристических маршрутов, обустройство пляжей, зон отдыха и пунктов питания.

К тому же, из федерального бюджета было получено более 210 млн рублей на поддержку и проектирование «туристского кода центра Уфы». С чем глава Башкирии и поздравил чиновников и уфимской мэрии.

- Уфу поздравляю, 210 млн на туристический код – этом много. У вас есть возможность преобразить (центр города – Ред.) в этой части, - подчеркнул Радий Хабиров.

Министр туризма заявил, что в Уфе в ближайшее время появятся пять туристско-информационных центров. Точно такие же офисы, где можно получить всю необходимую информацию о маршрутах, отелях и турбазах и так далее, планируют поставить в геопарках «Янгантау» и «Торатау» и в селе Красный ключ. А в башкирской столице они будут стоять на Монументе дружбы, около памятника Салавату Юлаеву, на площади перед Гостиным двором и на набережной реки Белая.