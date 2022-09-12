Более 35 тысяч жителей Башкирии поучаствовали в местных выборах 11 сентября 2022 года

Всего на избирательные участки в Единый день голосования в Башкирии пришли более 35 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИК Башкирии подвел итоги местных выборов, которые прошли в Единый день голосования в минувшее воскресенье, 11 сентября.

На этот раз выборная кампания в республике прошла на муниципальном уровне. По данным регионального Центризбиркома, явка на этих выборах в сельсоветы, городские и районные Советы депутатов составила 39,26% от числа избирателей. Отдать свой голос за местных депутатов в эту избирательную кампанию могли более 90 тысяч человек, на участки же пришли более 35 тысяч избирателей.

В ЦИКе Башкирии уже утром в понедельник, 12 сентября, представили предварительные результаты выборов. В Единый день голосования в этом году избирали депутатов в трех городах и 22 районах республики. На 61 депутатский мандат претендовали 216 кандидатов, ранее прошедших регистрацию.

Как отметили в докладе о предварительных результатах голосования в Центризбиркоме Башкирии, наибольшее число голосов набрали кандидаты от «Единой России» - 86,89%. Кандидаты от этой партии получили 53 мандата. Второе место на муниципальных выборах заняла партия ЛДПР – один мандат или 1,64% от всех голосов избирателей, пришедших на участки. В свою очередь, 7 мандатов получили самовыдвиженцы – они набрали 11,48% голосов избирателей.

В свою очередь, остальные партии, участвовавшие в этой избирательной кампании, голосов не набрали. Среди кандидатов были зарегистрированы представители еще трех партий: КПРФ, «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» и «Новые Люди».

Наблюдали за ходом голосования в Единый день 364 наблюдателя от зарегистрированных кандидатов, партий и общественными движениями. На избирательных участках присутствовали представители 31 СМИ.

Итоги выборов местного уровня обсудили и на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Замруководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев выступил с докладом, где рассказал, что некоторых районах обновился состав сельсоветов и что обошлось без нарушений. В завершении глава региона призвал Центризбирком начать подготовку к выборам в Госсобрание-Курултай, которые пройдут осенью 2023 года.

- Вся наша команда должна готовиться к выборам в Государственное Собрание. Константин Борисович (Толкачев, спикер Курултая Башкирии – Ред.) меня уже теребит, - пошутил в завершении Хабиров.