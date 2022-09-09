Обогнали Татарстан! В Башкирии платят за отопление и освещение меньше, чем все регионы-соседи

В 2021 году в Башкирии оказалась самая низкая стоимость некоторых услуг ЖКХ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Башкирии ежемесячно тратят на отопление и освещение в среднем по 4316 рублей.

О тратах жителей республики на услуги ЖКХ рассказали аналитики федерального агентства РИА Рейтинг. Используя данные Росстата за 2021 год, она выяснили, сколько в каждом субъекте России в среднем тратят на отопление и освещение жилья. Для наглядности общую сумму разделили на 12 месяцев.

ГДЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

Первое место по абсолютным показателям стоимости, предсказуемо, заняла Москва – здесь в месяц на описанные выше услуги ЖКХ у семьи в среднем уходит по 10 366 рублей. На втором месте Камчатский край – 9 919 рублей. На третьем Магаданская область с ежемесячными тратами в 9 981 рубль. Четвертое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ – 8 810 рублей. Замыкает пятерку Ненецкий автономный округ – 8 243 рубля.

Если говорить о процентной доле потребительских расходов (товары и услуги, потребляемые внутри домохозяйства) семьи на отопление и освещение, то на первом месте оказался Камчатский край. Тут на эти услуги ЖКХ уходит 14,2% всех потребительских расходов. Второе и третье места (по 13%) делят Карелия и Магаданская область. Четвертое – у Смоленской области (12,8%), а пятое – у Псковской области (12,4%).

А В БАШКИРИИ

Если говорить о Башкирии, то на отопление и освещение каждая семья ежемесячно тратит по 4 316 рублей или 8% от всех потребительских расходов.

Регионы-соседи, неожиданно, платят за «коммуналку» больше, как в абсолютном, так и в процентном соотношении. Семьи в Татарстане тратят на отопление и освещение по 4 643 рубля (9,6% расходов семьи), в Удмуртии - по 4 480 рублей (9,2%), в Челябинской области – по 4 689 рублей (10%), в Оренбургской области – по 4 069 рублей (10,4%).

Больше траты на отопление и освещение у жителей Самарской области – 5 153 рубля (10,5%). Лидером по абсолютному размеру расходов стала Свердловская область – тут семьям приходится выкладывать в среднем по 5 654 рубля в месяц. Это 11,7% потребительских расходов семьи.