Чистый воздух: «Башнефть» сохраняет атмосферу

Цифры говорят сами за себя - за шесть месяцев 2022 года башкирская нефтяная компания снизила воздействие на атмосферный воздух на 7%. Всего же за полгода «Башнефть» направила на природоохранные проекты внушительную сумму размером более 2,7 млрд рублей. По оценкам экспертов, это одни из лучших показателей отрасли.

НА ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ

Добиться таких хороших цифр по итогу полугодия удалось благодаря целому комплексу природоохранных мероприятий. Так, в Башкирии, основном регионе добычи «Башнефти», обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 96,4% при нормативе не менее 95%.

Ответственное отношение к окружающей среде – это то, к чему стремятся во всей «Роснефти». В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Согласно нее, к 2050 году вся компания должна прийти к углеродной нейтральности. Это будет достигнуто благодаря значительному сокращению выбросов парниковых газов, достижению нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижению интенсивности выбросов метана. Также в планах постепенный перевод собственного транспорта «Роснефти» на низкоуглеродные виды топлива и др.

К слову, компания использует беспилотные летательные аппараты, чтобы в режиме реального времени следить за выбросами в атмосферу на объектах подготовки и сдачи нефти, в том числе и в Башкирии на ООО «Балшнефть-Добыча».

Всего с 2018 года на это дело «Роснефть» направила на экологические проекты более 200 млрд рублей. За один только 2022 год на реализацию стратегии сумма «зеленых инвестиций» составила 55 млрд рублей.

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНИЕ, НО И ВОСПОЛНЕНИЕ

Еще одно не менее важное направление в деятельности «Башнефти» - восполнение природных ресурсов, защита экосистем и биоразнообразия. С этой целью в июле 2022 года компания выпустила в водоемы республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа более 570 тысяч мальков рыб ценных пород.

Большое внимание уделяется и сохранению лесных массивов. В этом году работники «Башнефти» участвовали в акциях «Сад памяти» и «Зеленая Башкирия», на которых ими было высажено более 34 тысяч саженцев деревьев. И это далеко не конец, ведь в течение предстоящей осени в плане засадить деревьями площадь более 177 га. Если планы реализуются, в чем сомнений никаких, то за два года силами «Башнефти» будет высажено 1,17 тысячи гектаров молодого леса.

Благодаря всем этим мерам, «Башнефть» по праву считается одним из самых ответственных предприятий в стране, касаемо экологической тематики. Аналитики нефтяного сектора отмечают системность, а главное - эффективность работы башкирских нефтяников в сфере природоохранных инициатив.