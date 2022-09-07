Волонтеры «Башнефти» устроили праздник на День знаний для ребят с ограниченными возможностями здоровья

Организованный башкирскими нефтяниками День знаний для пациентов центра не оставил никого равнодушным

Накануне волонтеры корпоративного движения «Башнефти» (входит в «Роснефть») вновь провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе». Работники дочерних обществ компании ежегодно оказывают поддержку детским социальным учреждениям в регионах присутствия. А это 24 подшефные организаций и более 700 детей в Башкирии, Ненецком автономном округе и Тюменской области.

Ежегодно, начиная с 2011 года, башкирские нефтяники помогают детям из неблагополучных семей, находящихся в социальных учреждениях, и пациентам реабилитационных центров для ребят с ограниченными возможностями здоровья собраться в школу. Ну и конечно, устраивают для них праздничные представления в честь Дня знаний, дарят подарки и дают напутствия на будущий учебный год.

В этом году к традиционной волонтерской акции башкирских нефтяников в честь Дня знаний присоединились дети вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, проживающие на территории Башкирии. О том, как прошла акция «Подарок к школе» в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Уфе, в материале «Комсомолки».

Аниматоры устроили ребятам настоящее шоу с песнями, танцами и конкурсами

ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ

В уфимский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья волонтеры-нефтяники прибыли не с пустыми руками. Сотрудники дочерних обществ «Башнефти» каждый год помогают воспитанникам социальных учреждений подготовиться к учебному году. Вот и на этот раз ребятам, проходящим лечение в центре, подарили школьные принадлежности для учебы и творчества, а приглашенные аниматоры устроили для ребят настоящее шоу с танцами, песнями и конкурсами.

Заместитель директора центра Диля Ишбулатова в беседе с «КП-Уфа» поблагодарила волонтеров за подарки для маленьких пациентов и поделилась собственными впечатлениями об акции «Подарок к школе».

- С 2011 года компания «Башнефть» оказывает нам благотворительную помощь. Волонтеры помогают организовывать различные культурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с огромным удовольствием получают подарки, особенно ко Дню знаний. У наших друзей волонтеров всегда прекрасная концертная и игровая программа. Поэтому мы всегда рады их приезду, видим, как рады счастливы дети, - говорит замдиректора реабилитационного центра для детей и подростков.

По словам Дили Ишбулатовой, любой праздник с играми и танцами имеет огромное значение как для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для их родителей. Культурные мероприятия, в частности в честь начала учебного года, помогают им социализироваться и почувствовать себя обычными школьниками.

- Мероприятие, когда оно организовано с таким яркими декорациями и веселыми конкурсами, оставляет очень большой след в душе каждого ребенка. Мы очень благодарны волонтерам корпоративного движения «Башнефти»: благодаря им в памяти каждого нашего пациента остаются самые яркие впечатления, - отмечает Диля Ишбулатова.

Замдиректора Реабилитационного центра Диля Ишбулатова поблагодарила волонтеров «Башнефти» за помощь и поддержку

ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Сегодня в Реабилитационном центре для детей и подростков в Уфе, куда мы приехали вместе с волонтерами корпоративного движения «Башнефти», проходят лечение 35 пациентов в стационаре и 25 в полустационарном режиме. Большинство из них только пошли в школу, или все еще посещают подготовку. Специально для них приглашенные аниматоры провели чудесный праздник с играми и танцами, после чего волонтеры-нефтяники раздали ребятам школьные принадлежности и ранцы.

- Для детей такие мероприятия очень полезны, это также часть реабилитации. Чтобы они могли отвлечься от того, что находятся в больнице. Для моего сына важно, чтобы он почувствовал поддержку и внимание со стороны, - поделился впечатлениями папа одного из юных пациентов центра.

Пока аниматоры проводили праздник для малышей, вызывая восторг и бурные аплодисменты, замдиректора Реабилитационного центра в беседе с «КП-Уфа» подчеркнула, что сотрудничество с башкирскими нефтяниками не ограничивается только акцией «Подарок к школе».

- В рамках благотворительной помощи компания «Башнефть» нам помогла отремонтировать фасад нашего центра, сделать косметический ремонт в спальнях и других помещениях, за что мы им безмерно благодарны, - подчеркнула Диля Шафкатовна.

В завершении своими впечатлениями от праздника поделились и волонтеры корпоративного движения «Башнефти».

- Я впервые вообще приехал в Уфу и сразу попал на такую замечательную акцию. В волонтерском движении я пока новичок, но надеюсь, что буду принимать участие в подобных мероприятиях почаще, - отметил волонтер Александр Горбунов в беседе с «КП-Уфа».