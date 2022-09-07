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Общество7 сентября 2022 6:00

Волонтеры «Башнефти» устроили праздник на День знаний для ребят с ограниченными возможностями здоровья

Традиционная акция башкирских нефтяников «Подарок к школе» в этом году вновь охватила 24 подшефных социальных учреждения
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Организованный башкирскими нефтяниками День знаний для пациентов центра не оставил никого равнодушным

Организованный башкирскими нефтяниками День знаний для пациентов центра не оставил никого равнодушным

Накануне волонтеры корпоративного движения «Башнефти» (входит в «Роснефть») вновь провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе». Работники дочерних обществ компании ежегодно оказывают поддержку детским социальным учреждениям в регионах присутствия. А это 24 подшефные организаций и более 700 детей в Башкирии, Ненецком автономном округе и Тюменской области.

Ежегодно, начиная с 2011 года, башкирские нефтяники помогают детям из неблагополучных семей, находящихся в социальных учреждениях, и пациентам реабилитационных центров для ребят с ограниченными возможностями здоровья собраться в школу. Ну и конечно, устраивают для них праздничные представления в честь Дня знаний, дарят подарки и дают напутствия на будущий учебный год.

В этом году к традиционной волонтерской акции башкирских нефтяников в честь Дня знаний присоединились дети вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, проживающие на территории Башкирии. О том, как прошла акция «Подарок к школе» в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Уфе, в материале «Комсомолки».

Аниматоры устроили ребятам настоящее шоу с песнями, танцами и конкурсами

Аниматоры устроили ребятам настоящее шоу с песнями, танцами и конкурсами

ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ

В уфимский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья волонтеры-нефтяники прибыли не с пустыми руками. Сотрудники дочерних обществ «Башнефти» каждый год помогают воспитанникам социальных учреждений подготовиться к учебному году. Вот и на этот раз ребятам, проходящим лечение в центре, подарили школьные принадлежности для учебы и творчества, а приглашенные аниматоры устроили для ребят настоящее шоу с танцами, песнями и конкурсами.

Заместитель директора центра Диля Ишбулатова в беседе с «КП-Уфа» поблагодарила волонтеров за подарки для маленьких пациентов и поделилась собственными впечатлениями об акции «Подарок к школе».

- С 2011 года компания «Башнефть» оказывает нам благотворительную помощь. Волонтеры помогают организовывать различные культурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с огромным удовольствием получают подарки, особенно ко Дню знаний. У наших друзей волонтеров всегда прекрасная концертная и игровая программа. Поэтому мы всегда рады их приезду, видим, как рады счастливы дети, - говорит замдиректора реабилитационного центра для детей и подростков.

По словам Дили Ишбулатовой, любой праздник с играми и танцами имеет огромное значение как для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для их родителей. Культурные мероприятия, в частности в честь начала учебного года, помогают им социализироваться и почувствовать себя обычными школьниками.

- Мероприятие, когда оно организовано с таким яркими декорациями и веселыми конкурсами, оставляет очень большой след в душе каждого ребенка. Мы очень благодарны волонтерам корпоративного движения «Башнефти»: благодаря им в памяти каждого нашего пациента остаются самые яркие впечатления, - отмечает Диля Ишбулатова.

Замдиректора Реабилитационного центра Диля Ишбулатова поблагодарила волонтеров «Башнефти» за помощь и поддержку

Замдиректора Реабилитационного центра Диля Ишбулатова поблагодарила волонтеров «Башнефти» за помощь и поддержку

ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Сегодня в Реабилитационном центре для детей и подростков в Уфе, куда мы приехали вместе с волонтерами корпоративного движения «Башнефти», проходят лечение 35 пациентов в стационаре и 25 в полустационарном режиме. Большинство из них только пошли в школу, или все еще посещают подготовку. Специально для них приглашенные аниматоры провели чудесный праздник с играми и танцами, после чего волонтеры-нефтяники раздали ребятам школьные принадлежности и ранцы.

- Для детей такие мероприятия очень полезны, это также часть реабилитации. Чтобы они могли отвлечься от того, что находятся в больнице. Для моего сына важно, чтобы он почувствовал поддержку и внимание со стороны, - поделился впечатлениями папа одного из юных пациентов центра.

Пока аниматоры проводили праздник для малышей, вызывая восторг и бурные аплодисменты, замдиректора Реабилитационного центра в беседе с «КП-Уфа» подчеркнула, что сотрудничество с башкирскими нефтяниками не ограничивается только акцией «Подарок к школе».

- В рамках благотворительной помощи компания «Башнефть» нам помогла отремонтировать фасад нашего центра, сделать косметический ремонт в спальнях и других помещениях, за что мы им безмерно благодарны, - подчеркнула Диля Шафкатовна.

В завершении своими впечатлениями от праздника поделились и волонтеры корпоративного движения «Башнефти».

- Я впервые вообще приехал в Уфу и сразу попал на такую замечательную акцию. В волонтерском движении я пока новичок, но надеюсь, что буду принимать участие в подобных мероприятиях почаще, - отметил волонтер Александр Горбунов в беседе с «КП-Уфа».

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