Красивые и сложные места: что произошло на новой трассе за 4 миллиарда, которую начали строить еще при Рустэме Хамитове

Фото: Соцсети

В начале 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание в формате «Транспортный час», на котором чиновники обсудили перспективы развития транспортной отрасли в республике. На мероприятии одним из наиболее важных и перспективных проектов наряду с «Восточным выездом» из Уфы была обозначена реконструкция трассы Бирск-Тастуба-Сатка.

Дорога протяженностью 60,9 километров расположена в Караидельском и Дуванском районах. Ее строительство стартовало в 2017 году, еще при Рустэме Хамитове. В общей сложности на реализацию проекта было выделено 4,071 млрд рублей, 3,2 млрд из которых составили средства из федерального бюджета. За выполнение первого и второго этапов работы взялось предприятие «Башкиравтодор», за третий – «Дортрансстрой».

Этой весной Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях заявил, что реализация проекта направлена на развитие северо-востока Башкирии.

– Мы получим в итоге надежное и удобное транспортное сообщение с центральными районами республики, выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию Янаул и речные порты Бирска и Дюртюлей, – рассказал руководитель региона.

На дороге планируется две полосы – по одной в каждую сторону, на сложных участках – три. Также реконструкция предусматривает сооружение ливневок, очистных сооружений и арочных мостов. Запустить движение по обновленной трассе власти пообещали в декабре 2022 года.

ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКА

Однако время от времени от чиновников поступали сообщения о том, работы продвигаются не без сложностей, и строители то и дело отставали от намеченного графика. Например, такое случилось в конце 2020-го года.

– Места здесь – аж дух захватывает. Красивые и, вместе с тем, сложные для строительства. Пока у коллег небольшие проблемы со сроками, но к 2022 году, как и обещали нашим жителям, эту дорогу сдадим, – заверил тогда Хабиров.

В конце июня текущего года похожее заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев.

– Сложный рельеф, сложная геология и сложные погодные условия этого года требуют от всех участников проекта выложиться на максимум своих возможностей. Небольшое отставание от графика, связанное с погодными условиями, в ближайшее время должно быть ликвидировано, – подчеркнул чиновник.

Завершить реконструкцию дороги Бирск-Тастуба-Сатка власти обещают к концу 2022 года Фото: vk.com/radiyhabirov

«НИЖЕ ПРОВАЛИВАЙСЯ!»

На днях на реконструируемой трассе произошел инцидент. На дорожном полотне образовались большие и глубокие трещины. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина залез в одну из расщелин по самый пояс.

– Провалился, до Тастубы не могу доехать! Помогите! – шутливо восклицает мужчина.

– Ниже проваливайся – в Тастубе выйдешь, – отвечает ему автор видео.

Произошедшее прокомментировало предприятие «Башкиравтодор». Как утверждают представители организации, в 2020 году на данном участке трассы была устроена насыпь высотой 12 метров. Особенностью сооружений подобных, отмечают специалисты, является длительное время осадки и консолидации.

– В течении 2021 году на участке асфальт не укладывался, так как специалисты устраняли подобные дефекты на всей протяженности дороги. Кроме того произведено укрепление откосов каменным материалом. В этом году уложили дорожную одежду, основание и слои асфальтобетона, – рассказали сотрудники «Башкиравтодора».

Одной из причин дефектов, по словам представителей предприятия, стали особенности грунта насыпи, которые «потребовали большего время консолидации относительно времени предусмотренного проектом».

– Сейчас дорожники полностью перекрыли участок и приступили к устранению данного дефекта. Ситуация находится на контроле, – заверили специалисты строительной организации.