Михаил Воробьев признался, что дал взятку для получения военного билета Фото: Павел КРАЙНОВ

Ленинский районный суд Уфы признал виновным в даче взятки экс-игрока и воспитанника «Салавата Юлаева», а ныне хоккеиста СКА Михаила Воробьева. Знаменитого спортсмена обвиняли в покупке военного билета и обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Смягчающим обстоятельством суд посчитал наличие у Воробьева малолетнего ребенка.

Свою вину Воробьев признал еще на самом первом заседании по делу. Защита хоккеиста обжаловать приговор не намерена. Примечательно, что адвокат хоккеиста заявил, что тот сам сообщил о даче взятки в полицию.

Напомним, летом этого года были возбуждены уголовные дела в отношении сразу двоих бывших и одного действующего игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев». Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина, в разное время выступавших в системе башкирского клуба, обвинили в даче взятки и получении незаконной отсрочки от армии. По версии следствия, все трое купили себе военные билеты через посредника. Им якобы был экс-сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин. Сейчас он сам является фигурантом уголовного дела по посредничеству в передаче взятки – весной этого его года задержали сотрудники ФСБ.

Еще двое бывших игроков «Салавата» также упоминались в ходе расследования этого громкого дела. Бывший голкипер «юлаевцев» и сборной России по хоккею Иван Федотов и звезда НХЛ Кирилл Капризов. Первый на сегодняшний день находится в расположении воинской части ВМФ, а второй уехал в США.

В минувший понедельник, 5 сентября, Ленинский районный суд Уфы, где рассматриваются дела всех троих экс-игроков «Салавата», приговорил к пяти годам условно Анвара Сулейманова. Дело в отношении третьего обвиняемого, игрока владивостокского «Адмирала» Владислава Лукина, пока по существу не рассматривалось.