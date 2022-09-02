«Уфа» вновь столкнулась с финансовыми проблемами

Начало нового сезона для футбольного клуба «Уфа» получается провальной. Даже на уровне Первой лиги команда показывает весьма посредственные результаты и в данной момент занимает 12-ое место в турнирной таблице. Неудивительно, что прошло всего семь туров, а уже сменился главный тренер – на место назначенного после вылета из РПЛ Сергея Томарова пришел известный в прошлом форвард, а ныне начинающий тренер Денис Попов. Правда на результатах это никак не сказалось: в седьмом туре «горожане» и вовсе потерпели разгромное поражение от ярославского «Шинника» со счетом 3:0.

Но и это не главное. Сама поездка в Ярославль стала лишь фоном новостей о том, что у «Уфы» снова большие финансовые проблемы, и это грозит снятием уже по ходу турнира. Генеральный директор Шамиль Газизов предположение о снятии отверг, а вот о трудностях с деньгами подтвердил. При этом рассказал, что пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала».

- Помощь волейбольного клуба «Урал» для выездного матча с «Шинником»? Мы попросили, нам помогли. Однако я бы не хотел рекламировать. Все равно есть вопросы и к волейбольному клубу, и к нам. Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно, — цитирует Газизова «Чемпионат».

Только эта версия не нашла понимания у гендиректора самого «Урала», который чуть позже заявил «Матч-ТВ», что об этой помощи ничего не знает. Доподлинно ясно только одно – финансовые трудности «Уфы», продолжающие уже на протяжении нескольких лет, так никак и не решаются. И все похоже на то, что дела становятся только хуже, и с каждом новым туром в Первой лиге все отчетливее становится картина – бороться в этом сезоне придется не за Премьер-лигу, а за существование самого проекта. Обещанных ранее спонсоров в клубе так и не появилось. И совершенно непонятно появятся ли вообще.