Три четверти века на службе

Десятки работников предприятия были удостоены заслуженных наград

Встреча друзей

…В холле государственного концертного зала «Башкортостан» было оживленно. Улыбки, общение, крепкие рукопожатия – вокруг царила та неповторимая теплота, которая всегда сопровождает встречи хорошо знакомых и уважающих друг друга людей.

Здесь собрались работники и ветераны «Транснефть – Урал»: представители разных поколений – и те, кто строил и развивал систему магистральных трубопроводов Башкирии и всего Урало-Сибирского региона в прошлом, и те, кто продолжает их дело сегодня.

Все вокруг напоминало о бесчисленных победах и достижениях, которые создали славу коллективу – строительстве десятков перекачивающих станций и самых протяженных в стране трубопроводов, создании передовых технологий, отмеченных медалями всесоюзных выставок, и внедрении новейшего оборудования. На интерактивных экранах – фотографии, отражающие путь длиной в три четверти века, биографии самых прославленных работников и руководителей, а также ветеранов Великой Отечественной – ведь костяк коллектива предприятия в 40-50-х годах образовывали именно фронтовики.

Награды за труд

А на сцене награждали героев дня сегодняшнего: рабочих, специалистов, руководителей – за их заслуги, за вклад в развитие компании «Транснефть» и регионов России. Лучшие работники получали свои награды из рук президента «Транснефти» Николая Токарева, специально прибывшего в Уфу на юбилей предприятия, генерального директора АО «Транснефть – Урал» Романа Ковалева, главы Башкортостана Радия Хабирова, вице-губернаторов Челябинской и Курганской областей Егора Ковальчука и Владимира Архипова. Предприятие ведет свою деятельность в семи регионах России и Северном Казахстане, но именно в этих трех регионах оно является крупным налогоплательщиком, работодателем, партнером промышленных предприятий.

Генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Р. Ковалев поздравил коллектив предприятия с юбилеем

Награды получили десятки работников. В зале им аплодировали сотни коллег. Но это – лишь малая часть коллектива: ведь в АО «Транснефть – Урал» трудится 9,5 тысяч человек! Их напряженный каждодневный труд – на линейной части трубопровода или в помещении насосной, в лаборатории или в рабочем кабинете – гарантия того, что предприятие и в дальнейшем будет расти и развиваться так же успешно, как и в предыдущие годы.

День вчерашний, день завтрашний

За время своего существования АО «Транснефть – Урал» внесло неоценимый вклад в укрепление экономики Башкирии, в превращение региона из аграрной глубинки в промышленный центр Урало-Поволжья.

А начиналось все с ввода в эксплуатацию нефтепровода «Туймазы – Уфа», по которому 3 сентября 1947 года туймазинская нефть поступила на переработку в Уфу – с этой даты предприятие и отсчитывает начало своей истории.

В последующие годы трубопроводы все более густой сетью покрывали территорию Башкирии, давая возможность осваивать новые нефтяные месторождения, протянулись за Урал – по ним в восточные районы страны доставлялась на переработку башкирская нефть и перекачивалось топливо с уфимских заводов. Объемы перекачки росли столь же стремительно, как и протяженность магистралей – если мощность первого нефтепровода «Туймазы – Уфа» составляла 2 млн тонн в год, то уже в 50-х предприятие перекачивает десятки миллионов тонн (а в 1980-м объемы выросли до фантастических 200 млн тонн!).В 1966 году Урало-Сибирское нефтепроводное управление (так в ту пору называлось «Транснефть – Урал») было удостоено ордена Трудового Красного Знамени.

Сегодня «Транснефть – Урал» является одним из крупнейших дочерним обществом компании «Транснефть». Важнейшей задачей коллектива является модернизация производства: реконструкция линейной части трубопроводов и резервуарных парков, замена технологического оборудования. Перспектива ближайших лет – это реконструкция трех крупных производственных объектов: линейных производственно-диспетчерских станций в Башкортостане, Челябинской и Курганской областях. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, и оказывает поддержку целому ряду социальных учреждений. Среди работников «Транснефть – Урал» множество волонтеров: они приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной, ведут уборку на берегах озер, собирают гуманитарную помощь.

Президент ПАО «Транснефть» Н. Токарев вручил лучшим работникам предприятия отраслевые и корпоративные награды

Николай ТОКАРЕВ, генеральный директор ПАО «Транснефть»:

– «Транснефть – Урал» закладывало фундамент для всей нефтепроводной системы Советского Союза сначала, дальше развивали уже в рамках Российской Федерации. Сегодня «Транснефть – Урал» включена в список пилотных компаний, которые будут внедрять все новые технологические решения, связанные с цифровизацией нашей деятельности. Задач очень много, коллектив с ними прекрасно справляется, мы довольны.

Роман КОВАЛЕВ, генеральный директор АО «Транснефть – Урал»:

– «Транснефть – Урал» – это старейшая в системе «Транснефть» организация, которая внесла большой вклад в развитие трубопроводного транспорта страны. Сегодня мы остаемся одним из лидеров по объему транспортировки нефти и нефтепродуктов, по темпам модернизации производственных мощностей. Играем заметную роль в развитии социальной сферы регионов присутствия. У нас многотысячный профессиональный, сплоченный коллектив, который гордится прошлым и уверенно смотрит в будущее.