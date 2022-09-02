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Общество2 сентября 2022 14:58

Три четверти века на службе

В Уфе отметили юбилей Акционерного общества «Транснефть – Урал»: одному из крупнейших предприятий системы «Транснефть» исполнилось 75 лет
Авторы (2):
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Захар ЯКОВЛЕВ
Десятки работников предприятия были удостоены заслуженных наград

Десятки работников предприятия были удостоены заслуженных наград

Встреча друзей

…В холле государственного концертного зала «Башкортостан» было оживленно. Улыбки, общение, крепкие рукопожатия – вокруг царила та неповторимая теплота, которая всегда сопровождает встречи хорошо знакомых и уважающих друг друга людей.

Здесь собрались работники и ветераны «Транснефть – Урал»: представители разных поколений – и те, кто строил и развивал систему магистральных трубопроводов Башкирии и всего Урало-Сибирского региона в прошлом, и те, кто продолжает их дело сегодня.

Все вокруг напоминало о бесчисленных победах и достижениях, которые создали славу коллективу – строительстве десятков перекачивающих станций и самых протяженных в стране трубопроводов, создании передовых технологий, отмеченных медалями всесоюзных выставок, и внедрении новейшего оборудования. На интерактивных экранах – фотографии, отражающие путь длиной в три четверти века, биографии самых прославленных работников и руководителей, а также ветеранов Великой Отечественной – ведь костяк коллектива предприятия в 40-50-х годах образовывали именно фронтовики.

Награды за труд

А на сцене награждали героев дня сегодняшнего: рабочих, специалистов, руководителей – за их заслуги, за вклад в развитие компании «Транснефть» и регионов России. Лучшие работники получали свои награды из рук президента «Транснефти» Николая Токарева, специально прибывшего в Уфу на юбилей предприятия, генерального директора АО «Транснефть – Урал» Романа Ковалева, главы Башкортостана Радия Хабирова, вице-губернаторов Челябинской и Курганской областей Егора Ковальчука и Владимира Архипова. Предприятие ведет свою деятельность в семи регионах России и Северном Казахстане, но именно в этих трех регионах оно является крупным налогоплательщиком, работодателем, партнером промышленных предприятий.

Генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Р. Ковалев поздравил коллектив предприятия с юбилеем

Генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Р. Ковалев поздравил коллектив предприятия с юбилеем

Награды получили десятки работников. В зале им аплодировали сотни коллег. Но это – лишь малая часть коллектива: ведь в АО «Транснефть – Урал» трудится 9,5 тысяч человек! Их напряженный каждодневный труд – на линейной части трубопровода или в помещении насосной, в лаборатории или в рабочем кабинете – гарантия того, что предприятие и в дальнейшем будет расти и развиваться так же успешно, как и в предыдущие годы.

День вчерашний, день завтрашний

За время своего существования АО «Транснефть – Урал» внесло неоценимый вклад в укрепление экономики Башкирии, в превращение региона из аграрной глубинки в промышленный центр Урало-Поволжья.

А начиналось все с ввода в эксплуатацию нефтепровода «Туймазы – Уфа», по которому 3 сентября 1947 года туймазинская нефть поступила на переработку в Уфу – с этой даты предприятие и отсчитывает начало своей истории.

В последующие годы трубопроводы все более густой сетью покрывали территорию Башкирии, давая возможность осваивать новые нефтяные месторождения, протянулись за Урал – по ним в восточные районы страны доставлялась на переработку башкирская нефть и перекачивалось топливо с уфимских заводов. Объемы перекачки росли столь же стремительно, как и протяженность магистралей – если мощность первого нефтепровода «Туймазы – Уфа» составляла 2 млн тонн в год, то уже в 50-х предприятие перекачивает десятки миллионов тонн (а в 1980-м объемы выросли до фантастических 200 млн тонн!).В 1966 году Урало-Сибирское нефтепроводное управление (так в ту пору называлось «Транснефть – Урал») было удостоено ордена Трудового Красного Знамени.

Сегодня «Транснефть – Урал» является одним из крупнейших дочерним обществом компании «Транснефть». Важнейшей задачей коллектива является модернизация производства: реконструкция линейной части трубопроводов и резервуарных парков, замена технологического оборудования. Перспектива ближайших лет – это реконструкция трех крупных производственных объектов: линейных производственно-диспетчерских станций в Башкортостане, Челябинской и Курганской областях. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, и оказывает поддержку целому ряду социальных учреждений. Среди работников «Транснефть – Урал» множество волонтеров: они приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной, ведут уборку на берегах озер, собирают гуманитарную помощь.

Президент ПАО «Транснефть» Н. Токарев вручил лучшим работникам предприятия отраслевые и корпоративные награды

Президент ПАО «Транснефть» Н. Токарев вручил лучшим работникам предприятия отраслевые и корпоративные награды

Николай ТОКАРЕВ, генеральный директор ПАО «Транснефть»:

– «Транснефть – Урал» закладывало фундамент для всей нефтепроводной системы Советского Союза сначала, дальше развивали уже в рамках Российской Федерации. Сегодня «Транснефть – Урал» включена в список пилотных компаний, которые будут внедрять все новые технологические решения, связанные с цифровизацией нашей деятельности. Задач очень много, коллектив с ними прекрасно справляется, мы довольны.

Роман КОВАЛЕВ, генеральный директор АО «Транснефть – Урал»:

– «Транснефть – Урал» – это старейшая в системе «Транснефть» организация, которая внесла большой вклад в развитие трубопроводного транспорта страны. Сегодня мы остаемся одним из лидеров по объему транспортировки нефти и нефтепродуктов, по темпам модернизации производственных мощностей. Играем заметную роль в развитии социальной сферы регионов присутствия. У нас многотысячный профессиональный, сплоченный коллектив, который гордится прошлым и уверенно смотрит в будущее.

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