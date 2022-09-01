На каждого ученика по пять преподавателей! К 1 сентября Башстат поделился статистикой из школ и вузов

Фото: Иван МАКЕЕВ

1 сентября для школьников и студентов Башкирии стартовал новый учебный год. И в связи с этим специалисты Башстата подвели итоги предыдущего. Аналитики поделились статистикой об обучающихся в учебных учреждениях республики, а также рассказали о профессиональном уровне преподавателей региона.

СКОЛЬКО В БАШКИРИИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ?

Согласно данным российского Минпросвещения, в 2021/2022 учебном году в Башкирии предоставляли образовательные услуги 1310 школ, в которых в общей сложности обучалось 509,7 тысяч человек. Большая часть из них училась в государственных и муниципальных учреждениях, в негосударственных – лишь 1683 (0,3% от общего числа).

К слову в школах Башкирии уроки проводятся на башкирском, татарском, чувашском и удмуртском языках. А, в свою очередь, марийский, мордовский, удмуртский, чувашский, немецкий, латышский изучаются как предмет.

Как также отмечают специалисты Башстата, в республике детям предоставляются возможности для развития индивидуальных интересов и способностей. В прошлом году подобного рода услуги можно было получить в 320 организациях дополнительного образования: это разнообразные центры, дворцы, дома, клубы, станции, студии детского творчества и пр.

– В них занимались 341,8 тысяч детей. Музыкальные, художественные школы и школы искусств посещали 49,9 тысяч детей, – поведало ведомство.

В прошлом учебном году 89 государственных и шести частных колледжах и техникумах обучалось 83 тысячи студентов. А по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 25,8 тысяч человек.

Всего в Башкирии насчитывается десять вузов: восемь государственных и два негосударственных. Также в республике расположено 17 филиалов учреждений высшего образования. В минувшем году, по данным аналитиков, в республике насчитывалось 95,7 тысяч студентов. Стоит отметить, что из них в негосударственных организациях обучалось 3,9 тысяч человек.

СКОЛЬКО В БАШКИРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ?

Обучением школьников и студентов в республике занимается 116 тысяч преподавателей, что составляет 11% от всего числа работников региональных организаций и предприятий.

Аналитики отмечают, что 92% учителей Башкирии имеют высшее образование. Кроме того, 147 преподавателей колледжей и техникумов являются кандидатами наук, 21 специалист имеют ученую степень доцента.

– Из профессорско-преподавательского состава вузов ученую степень доктора наук имеют 752 преподавателя, кандидата наук – 2895, ученое звание профессора – 507, доцента – 1911, – сообщает Башстат.

Подготовкой научных кадров в Башкирии занимается 16 аспирантур и пять докторантур. К концу 2021 года в аспирантуре обучалось 1473 человека, в докторантуре – 14. Завершили обучение 235 аспирантов и три докторанта.

СКАЗАНО

В День знаний глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года.

По словам руководителя региона, в этом году в первый класс пошло 55 тысяч детишек. Всего же, кстати, как утверждает Хабиров, в настоящее время в Башкирии насчитывается 500 тысяч школьников и 200 тысяч студентов вузов и колледжей.

– Поздравляю ребят, их родителей, отдельно – педагогов! – с началом учебного года. С Днем знаний! Пусть учебный год будет для всех удачным, насыщенным и интересным, – пожелал глава республики.

Поздравил учащихся с Днем знаний и председатель регионального парламента Константин Толкачев.

– Желаю вам успехов в учебе, упорства, терпения, стремления к знаниям, любознательности. От этого во многом зависит то, какими вы войдете во взрослую жизнь, – заявил спикер Государственного собрания.