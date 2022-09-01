В Башкирии с 1 сентября меняются правила оплаты общедомовых коммунальных услуг

За общедомовые коммунальные услуги жители Башкирии теперь будут платить по-новому Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября в Башкирии меняется схема оплаты коммунальных услуг для общедомовых нужд. Теперь за отопление и электричество в подъездах, а также за воду, которые в квитанциях обозначаются как ОДН, будут платить владельцы квартир вне зависимости от их желания. То есть счета за потребленные сверх нормы ресурсы будут делить на всех жильцов. А это значит, что за злостных неплательщиков и вечных должников теперь заплатят соседи. Пока речь идет только о общедомовых нуждах.

Как пояснила в эфире телеканала БСТ и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, прямо сейчас жильцам многоквартирных домов необходимо провести собрания и определить количество ресурсов, которые в среднем потребляет дом ежемесячно. Эти цифры и будут нормой, при выходе за которую будут выставлены счета и поделены на всех владельцев квартир.

Если собрание не состоится и протокол не будет составлен, то власти применят к таким домам следующую схему выставления счетов за ОДН: жильцам предложат либо вносить платежи ежемесячно, либо ждать перерасчета по итогам года. В последнем случае придется заплатить сразу за 12 месяцев.

Если собрание жильцов пройдет и будет оформлен протокол, то схема будет немного отличаться.

- Если жители на собрании примут решение, оформят протокол, то можно выбрать два варианта оплаты: по факту ежемесячно, или УК выведет среднемесячную сумму и будет начислять каждый месяц, а в конце года будет произведен перерасчет в соответствии с действительными расходами, - прокомментировала и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Также в МинЖКХ отметили, что сократить расходы по ОДН, в частности электричество и водопровод, жильцам необходимо препятствовать несанкционированному подключению соседей к общим сетям. Если раньше расходы за потребленные таким образом услуги покрывала управляющая компания, то теперь это бремя ложится на всех владельцев квартир поровну.