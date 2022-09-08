Стоматология AGF Kinder: Серьезный подход к детским проблемам

Сегодня Уфа не испытывает недостатка в стоматологах, в том числе, в детских специалистах. Однако когда появляется необходимость вылечить ребенку зубы или хотя бы посмотреть, есть ли кариес, встает проблема: малыш наотрез отказывается заходить к врачу и может даже устроить истерику. В семейной клинике AGF Kinder не знают, как это — заставлять ребенка или заманивать его в стоматологическое кресло обманом. Здесь из кабинетов не доносится плач, юные пациенты выходят с улыбкой, родители довольны. В чем секрет?

В клинике индивидуальный подход к каждому ребенку

УСЛОВИЯ КАК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

AGF Kinder — «дочка» известного в Башкирии медицинского центра AG Faber. Директор Александр Алалыкин признается, что к открытию детского отделения руководство подвели сами пациенты. Их желание понятно: каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Особенно, если речь идет о здоровье.

Сегодня AGF Kinder — это полноценная детская клиника. Помимо специально оборудованных светлых кабинетов, здесь есть также игровые зоны, а интерьер нисколько не выдает специфику этого места. Самая же главная ценность — специалисты. Cтоматологи, ортодонты, анестезиологи и челюстно-лицевые хирурги - каждый сотрудник попал сюда, вероятно, по призванию: у всех — большой опыт работы с детьми и необходимая квалификация. Коллектив и руководство преследуют общую цель: помочь ребенку так, чтобы он даже не понял, с какой серьезной проблемой разбирались врачи. И при необходимости без лишних слов сел бы в уже знакомое кресло.

В детской стоматологии AGF стоит новейшая техника.

КОГДА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД — НЕ ПРОСТО СЛОВА

— Мы в клинике ставим во главу угла индивидуальный подход к каждому ребенку. Где-то в ход идут игры, где-то уговоры, а порой не обойтись без наркоза, — говорит Александр Алалыкин. — И это нормально. У ребенка не должно возникать страхов и ассоциаций с болью. При необходимости на одного пациента мы можем выделить и два, и три часа.

К слову, о наркозе. AG Faber был тем, кто первым знакомил пациентов в Уфе с такой услугой. Седация бывает необходима, когда нужно лечить несколько зубов, тяжелый случай или есть какие-то особенности здоровья. Сегодня в детской стоматологии AGF Kinder продумано все до малейших деталей: работает опытный анестезиолог-реаниматолог, применяются безопасные препараты, есть новейшая техника, а также комната отдыха, чтобы малыш мог проснуться в спокойной обстановке.

Сегодня AGF Kinder — это полноценная детская клиника

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ И СВЕРЛЕНИЯ

В AGF Kinder предусмотрено все для сохранения естественной здоровой улыбки у ребенка. Для этого в семейной клинике проводят манипуляции под рентгенологическим контролем с применением 3D-томографа, визиографа и дентального микроскопа. Рентген в клинике делают с минимальной лучевой нагрузкой, а начальный кариес можно диагностировать вообще без излучения. Все это позволяет работать даже со сложными случаями, при травмах и запущенных пульпитах.

Кстати, о злосчастных «дырках» в зубах: в AGF Kinder лечат некоторые виды кариеса даже без сверления и пломб, с помощью актуальных технологий. А также в клинике устанавливают коронки на молочные зубы, исправляют прикус, лечат болезни десен и убирают зубной камень. Все для того, чтобы сохранить зубы живыми как можно дольше.

Врачи делают все для того, чтобы сохранить зубы живыми как можно дольше

ХОРОШО, КОГДА ВЕЗДЕ ХОРОШО

Про уровень детской медицинской помощи в уфимской клинике знают теперь и далеко за ее пределами, на юге страны. Этим летом директор AG Faber Александр Алалыкин узнал, что Башкирия взяла шефство над городком Красный Луч в ЛНР, в котором проживает чуть больше 100 тысяч человек. Оказалось, что там, в местной поликлинике, старый советский ремонт, а оборудование было закуплено еще в 70-е. Тогда и родилась идея помочь коллегам.

— Мы недавно обновили технику, и на складе как раз стояли стоматологические установки, отличные, абсолютно рабочие. Их жалко было продавать, а тут мы узнали, что наши коллеги реально нуждаются в этом. Я связался с главным врачом Городской поликлиники города Красный Луч Ольгой Павловной Трофименко, она в разговоре призналась: «Нам нужно все», — рассказывает Александр Алалыкин. — Я переговорил с руководителем администрации главы РБ Максимом Забелиным, он поддержал мою идею. В итоге, мы докупили еще сопутствующую технику, расходные материалы — получилось сформировать 3 полноценных стоматологических кабинета.

Фото до: Так раньше выглядел кабинет в детском отделении Городской стоматологической поликлиники г. Красный Луч

Фото после: Обновленные кабинеты в Красном Луче принимают пациентов

Администрация краснолучской поликлиники решила установить подаренное оборудование в детское отделение.

– Мы смонтировали все подаренное оборудование, и наши детки уже получают квалифицированную стоматологическую помощь на усовершенствованных установках, оснащенных современными материалами, – рассказала главврач ГУ «КлГСП» ЛНР Ольга Трофименко. – После ремонта в кабинете установка современного оборудования – это была следующая и, пожалуй, единственная моя мечта. Прежний старый агрегат буквально пугал детей, а сейчас они заходят, видят классные кресла ярких цветов и расслабляются. Спасибо нашему другу из Башкирии, Александру Алалыкину, что сделал нам такой подарок. Я очень довольна, – отметила врач.

Сейчас дети заходят, видят классные кресла ярких цветов и расслабляются

Местные врачи тут же оценили все преимущества такого подарка.

— Работать удобно: хороший яркий свет, кресло работает намного тише, сам аппарат гораздо мощнее, предусмотрена подача воды для охлаждения зуба во время чистки. И, конечно же, современный внешний вид и яркий цвет кресел — тоже можно использовать, чтобы расположить к себе ребенка, — поделилась впечатлениями Татьяна Гулида, детский врач-стоматолог ГУ «КлГСП» ЛНР.

Сегодня дети крохотного города в ЛНР получают квалифицированную стоматологическую помощь на современных установках. Здесь как нельзя лучше подходит поговорка — чужих детей не бывает.

Работать теперь удобно: хороший яркий свет, кресло работает намного тише, сам аппарат мощнее

«ЕСТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ»

Во время поездки в ЛНР Александр Алалыкин познакомился с местными врачами, посетил Луганский медуниверситет для обмена опытом с коллегами. Там же обсудили вопросы создания стоматологической ассоциации Луганской Народной Республики. Кроме того, директору AG Faber удалось побывать и в исторически важном для Башкирии месте — там, где погиб легендарный генерал Минигали Шаймуратов.

— Когда ты здесь, в Уфе — сложно оценить подвиг наших героев реально, а там, когда ты приходишь на место гибели, осознаешь все — это производит сильное впечатление, — поделился Александр Алалыкин.

Александр Алалыкин с главврачом Стоматологической поликлиники Красного Луча Ольгой Павловной Трофименко

Директор медицинского центра AG Faber признается, что и дальше планирует сотрудничать с врачами из ЛНР.

— Мы будем оказывать методическую и организационную помощь коллегам, — говорит Александр Алалыкин. — У нас сложились дружеские отношения с врачами больницы. Нас попросили помочь приобрести инструменты для общей хирургии. Мы их уже заказали, в сентябре получим и оформим доставку. А осенью ждем делегацию из ЛНР к нам. У нас и свои методики, и технологии собственной разработки, и врачи наши известны по всей стране — в общем, есть, чем поделиться.

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