Жилой комплекс «Прибрежный»: комфортные условия для жизни заводчан

Программа «Доступное жилье», которая реализуется в Башкирской содовой компании с января 2021 года, расширяется. Помимо частичного погашения ставки по ипотечному кредитованию, дан старт строительству первой очереди многоквартирных домов жилищного комплекса БСК в микрорайоне «Прибрежный», близ реки Ольховка.

- Мы ценим наших сотрудников, стараемся поддерживать, делать их жизнь лучше и проще. Программа повышения благосостояния трудового коллектива – значимая часть социальной политики предприятия. Она получает большой положительный отклик у заводчан. И реализация корпоративной жилищной программы имеет, в свою очередь, серьезные перспективы развития. Ведь сотрудники, обеспеченные компанией постоянным жильем, будут больше заинтересованы в работе на нашем предприятии, - сообщает генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Работникам АО «БСК» будет предоставляться жилье, построенное за счет средств компании, с рассрочкой оплаты до 15 лет. А значит, у большого количества заводчан появится возможность обзавестись собственным жильем на льготных условиях.

Проект первой линии домов включает в себя четыре вида квартир: студии, одно-, двух- и трехкомнатные, общая площадь которых от 26,6 м² до 76 м². Квартиры планируется сдавать в чистовой отделке, чтобы сотрудники БСК смогли сразу же, после окончания строительства, въехать и комфортно жить.

Городской кластер общей площадью 290 000 м² будет включать в себя комплекс многоквартирных домов с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Экологически чистое место – расположенные рядом река и лесной массив – позволит заводчанам отдыхать с пользой для здоровья. А наличие рядом детских садов и школ обеспечит надежный фундамент для комфортного проживания работников БСК.

Ориентировочный срок сдачи домов – конец 2024 год. Участниками программы могу стать все сотрудники предприятия, однако, приоритетом компании являются молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

АО «Башкирская содовая компания» придерживается основного принципа работы: главная ценность – это люди. И программа «Доступное жилье», которая включает в себя частичное погашение ставки по ипотечному кредитованию, а теперь и возможность приобрести собственную квартиру в специально созданном для заводчан районе, подтверждает это.

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