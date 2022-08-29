В этом году вузы Башкирии на бюджетные места поступили более 14 тысяч выпускников школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучили самые популярные специальности в вузах и наиболее востребованные рабочие профессии в колледжах республики в этом году. С докладом выступил министр образования региона Айбулат Хажин. Он подчеркнул, что в приемную кампанию 2022 больше всего абитуриентов колледжей подавали документы на специальность «Информатика и вычислительная техника» - конкурс составил 49 человек на место.

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УФЕ ПОСЛЕ 11 КЛАССА

По данным Минобра Башкирии, в 2022 году самыми популярными специальностями в средне-специальных учебных заведениях стали также «Юриспруденция» (до 26 человек на место), «Сервис и туризм» (до 17 человек на место), «Образование» (до 17 человек на место), «Электроника, радиотехника и системы связи» (до 15 человек на место), «Медицина» (до 12 человек на место) и «Изобразительное искусство» (до 12 человек на место).

- Каждый год у нас контрольные цифры приема в вузы растут. В этом году – 14 374. За последние пять лет цифры увеличились на 42,5%. Самые востребованные направления – это образование и педагогические науки, клиническая медицина, прикладная геология, нефтегазовое дело, геодезия, машиностроение и «информатика и вычислительная техника», - заявил Айбулат Хажин.

При подведении итогов приемной кампании в вузы, глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить количество бюджетных мест на самые популярные специальности. В частности, он обратил внимание на высокий конкурс на специальность «Информатика и вычислительная техника» и предложил значительно увеличить прием на нее в следующем году.

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УФЕ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

Отдельно министр образования Башкирии остановился на рабочих профессиях. В эту приемную кампанию в колледжи самой востребованной профессией стала «Изобразительное и прикладные виды искусства» - 21 человек на место. Как пояснили чиновники во время оперативного совещания, такой ажиотаж вызван тем, что выпускники этой специальности работают дизайнерами.

- На сегодняшний день у нас есть еще 1250 свободных мест (в колледжах – Ред.). Это в основном сельские колледжи и в основном рабочие профессии. Перераспределять их смысла нет, чтобы оставить на следующий год сельским ребятам возможность поступить и получить путевку в жизнь, - подытожил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Министр также рассказал, какие направления подготовки стали самыми популярными у абитуриентов 2022 года. Как оказалось, вчерашние школьники в вузы Башкирии идут на такие направления как лечебное дело, ландшафтная архитектура, лингвистика, педагогика, педиатрия, информатика и вычислительная техника, юриспруденция, прикладная математика и информатика, нефтегазовое дело, хореографическое искусство.

ИТОГИ ПРИЕМА

Как пояснил в завершении доклада Айбулат Хажин, еще не во всех вузах Башкирии полностью завершилась приемная кампания. В некоторых университетах приказы о зачислении будут подписывать еще 1 сентября.

- Средний конкурс по количеству заявлений при поступлении у нас составил: УГАТУ – 19 человек на место, УГНТУ – 17 человек на место, БГПУ – 14 человек на место. В общей сложности на коммерческой основе у нас принято 2743 абитуриентов. Средний балл ЕГЭ составил в девяти вузах от 64 до 74 баллов. В этом году большая часть выпускников школ остаются в республике и поступают к нам в вузы, - подытожил Хажин.

В завершении темы глава Башкирии поинтересовался, воспользовались ли башкирские стобалльники ЕГЭ возможностями, которые предлагали им за поступление в местный вуз. В этом году власти обещали таким школьникам по 150 тысяч рублей в качестве стипендии. Министр образования не смог назвать точное число таких выпускников, но заверил, что они есть.