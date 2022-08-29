Форум рабочей молодежи БСК - площадка для развития, творчества и роста

Три насыщенных дня форума включали в себя большое количество разноплановых мастер-классов, тренингов и соревнований. Но начался он, по традиции, с открытого разговора.

В этом году на встречу с молодыми специалистами БСК приехали директор по управлению персоналом и общим вопросам Владимир Ануфриев, заместитель директора по связям с общественностью Алина Халикова, советник генерального директора Андрей Ленда и председатель Первичной профсоюзной организации Дмитрий Женин. Заводчане обсудили проблемы заработной платы молодых специалистов, корпоративного отдыха, оказания помощи семьям с детьми и др.

Диалог на равных – это отличная возможность для работников напрямую пообщаться с руководством компании и решить волнующие их вопросы.

- Мы рассчитываем получить обратную связь от наших сотрудников. Понять, чем на практике живет коллектив, какие идеи его волнуют. Понимание этих потребностей поможет эффективно формировать и реализовать моложеную политику предприятия, - сообщает Владимир Ануфриев.

Помимо этого большое внимание на встрече уделили презентации нового жилого комплекса для заводчан в микрорайоне «Прибрежный». По словам руководства предприятия, работники БСК смогут стать обладателями собственных квартир по цене ниже рыночной. Компания предоставит заводчанам льготную рассрочку до 15 лет. Первая очередь из двух девятиэтажных домов будет сдана уже к концу 2024 года.

Приглашенным гостем первого дня стала кандидат педагогических наук, автор мотивационных книг, методик, семинаров и конференций, стендап-тренер из Смоленска Алена Лепешкина. Её мастер-классы и тренинги были посвящены созданию условий для реализации лидерского потенциала, эффективному взаимодействию с командой единомышленников, умению снимать стресс и говорить уверенно, красиво и доступно. Ведь одна из задач форума – это обучение молодых сотрудников коммуникативным навыкам и компетенциям, необходимым для управления коллективом.

- Форум нужен, в первую очередь, для обучения молодежи компании реальным навыкам, которые пригодятся им в будущем. Это и умение грамотно общаться, создавать проекты, управлять персоналом, мыслить творчески и не бояться воплощать в жизнь задуманные идеи, реализовывать свой потенциал, - комментирует советник генерального директора АО «БСК» Андрей Ленда.

Второй день Форума стал более активным и спортивным. Но прежде чем дать старт тим-билдингу «Гонка героев», участники презентовали подготовленные ими проекты по благоустройству БСК. 6 команд представили членам жюри свои наработки по благоустройству и озеленению заводских территорий, обустройству тротуаров, созданию уличных библиотек и обеспечению цехов кулерами с питьевой водой. Лучшим признан проект по созданию в цехах автомоек для обуви. В ближайшее время участники, совместно с руководством компании, приступят к его реализации.

«Гонка героев» - заключительная часть Форума - включала в себя целый ряд заданий. Молодые специалисты БСК попробовали себя в роли настоящих искателей сокровищ. 12 чек-поинтов, сплав на катамаранах, кулинарный поединок и, как аккомпанемент вечера, песни под гитару, забытые пионерские традиции и общее застолье.

Поддержка и развитие молодых работников компании – одно из приоритетных направлений работы социальной политики БСК: конкурсы профессионального мастерства, льготные условия ипотечного кредитования, получение бесплатного высшего образования. Помимо этого, Молодежный совет предприятия, который функционирует в Башкирской содовой компании с осени 2017 года, создает все условия для творческого развития заводчан, реализации их как в производственной, так и в общественной, спортивной жизни завода, города и страны.