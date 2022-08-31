Смотрим на архивные школьные фото известных в Башкирии людей

Звезда национальной эстрады Радик Юльякшин окончил Башкирский лицей №48 в Уфе. Фото: соцсети

Совсем скоро начнется новый учебный и в школы по всей Башкирии впервые сядут за парты более 54 тысяч ребятишек. В преддверии Дня знаний мы решили собрать небольшую подборку из фотографий школьных лет знаменитых уроженцев республики. Все эти снимки они когда-то сами публиковали в социальных сетях или СМИ, не забывая, при этом, с теплотой отзываться об учителях.

Совсем недавно звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей принял решение покинуть малую родину и перебраться в Москву. Как известно, родился и вырос заслуженный артист Башкирии и Татарстана в Уфе, где и окончил среднюю школу. В свое время он выложил в свои соцсети этот снимок, который сопроводил юмористическим комментарием и предложением узнать «парня на фотографии».

Глава Башкирии Радий Хабиров родился в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии в семье педагогов. В первый класс он пошел на малой родине, а по окончании провалил экзамены в вуз и пошел работать фрезеровщиком на завод в Ишимбае. Фотографию школьных времен он сам публиковал в социальных сетях.

В этом юном пионере легко можно узнать главу Башкирии Радия Хабирова

Еще один герой нашей подборки – экс-начальник ГИБДД по Башкирии, а ныне депутат Госдумы Динар Гильмутдинов. Родился и вырос бывший главный госавтоинспектор республики в деревне Чебыково Мишкинского района республики, где и окончил среднюю школу. Из официальной биографии Гильмутдинова известно, что через некоторое время после получения аттестата его призвали в Советскую армию.

Так выглядел в школьные годы экс-начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов. Фото: соцсети

А на этом фото одна из самых знаменитых уроженок Башкирии, титулованная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Как известно, родилась двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике в поселке Раевский Альшеевского района Башкирии. Здесь до сих пор живет ее родная бабушка, Ляйсан каждое лето приезжает к ней в гости.

Знаменитая уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева пошла в школу уже за пределами республики. Фото: соцсети

Необычный снимок Юрия Шевчука в юности годы был опубликован несколько лет назад в СМИ, сам он соцсетями не пользуется и выкладывать старые фотографии ему попросту негде. В юноше, по всей видимости, старшекласснике, довольно трудно узнать знаменитого музыканта, лидера группы ДДТ. Как известно, рок-музыкант родился в Магаданской области, но в школу пошел уже в Уфе.

На фото уже старшеклассник Юрий Шевчук. Фото: ru.pinterest.com

А на этой фотографии практически невозможно узнать министра культуры Башкирии Амину Шафикову. В школу она пошла в родном селе Иргизлы, что в Бурзянском районе республики. По собственному признанию чиновницы, в школьные годы она очень любила выступать на сцене сельского клуба.

На этом фото довольно сложно узнать министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Фото: соцсети

А в этом юном светловолосом мальчике едва ли можно знать нынешнего премьер-министра Башкирии, одного из самых богатых людей республики, Андрея Назарова. В школу он пошел в Сибае, хотя родился в соседнем Баймаке. По словам самого чиновника, когда они с семьей переехали в столицу башкирского Зауралья, он плохо разговаривал по-русски, так как его воспитанием, в основном, занималась бабушка татарка.