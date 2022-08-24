Опубликованы размеры зарплат игроков «Салавата Юлаева» в сезоне 2022/2023

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Журналисты опубликовали размеры зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2022/2023.

После ухода финских хоккеистов уфимская команда заметно изменилась. В руководстве клуба сделали ставку на российских спортсменов, пока подписав лишь трех легионеров – нападающего Джоша Хо-Сэнга и защитника Райана Мерфи из Канады и нападающего Александра Хмелевского из США.

По данным «Спорт-Экспресс», самым высокооплачиваемым игроком «Салавата Юлаева» в новом сезоне станет форвард Александр Кадейкин – он получит как минимум 65 миллионов рублей. На втором месте среди нападающих Александр Хмелевский (50 миллионов), на третьем – Джош Хо-Сэнг (45 миллионов), а на четвертом и пятом – Станислав Бочаров и Сергей Шмелев (оба по 40 миллионов).

Среди защитников самым высокооплачиваемым игроком стал Михаил Науменков (50 миллионов), затем идут Райан Мерфи (40 миллионов), Виктор Антипин (38 миллионов), Павел Коледов и Григорий Панин (оба по 35 миллионов).

Вратарь Андрей Кареев, вернувшийся в «Салават Юлаев» из Финляндии, получит за сезон 35 миллионов рублей.

Суммарно бюджет команды составляет порядка 633 миллионов рублей при «потолке» КХЛ в 900 миллионов. При этом «Салават Юлаев» в теории может подписать еще двух легионеров – о пространстве для маневров говорил гендиректор клуба Ринат Баширов.