В Башкирии мужчина убил жену и двух сыновей-инвалидов

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц

В Башкирии 61-летний житель Салавата убил двух сыновей и 64-летнюю жену.

Вечером 23 августа в полицию Салавата поступил тревожный звонок: 38-летний мужчина умолял сотрудников полиции срочно приехать к нему домой и утихомирить отца, который напился и вел себя буйно. Когда участковый прибыл по указанному адресу, то дверь ему открыл мужчина, на руках и одежде которого была кровь. На полу в луже крови лежали тела двоих мужчин, а рядом - их мать, которая еще подавала признаки жизни…

ПРОСИЛ ДЕНЕГ НА «ОПОХМЕЛ»

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, все началось с того, что 61-летний глава семейства накануне крепко выпивал и теперь мучился от похмелья. Он несколько раз просил своих сыновей дать ему денег на выпивку, но те сидели за компьютером и игнорировали его просьбы. Разозленный отказом мужчина начал скандалить и угрожать, а когда один из сыновей позвонил в полицию, тот и вовсе взбесился и накинулся на них с ножом. Дебошира не смутило, что его сыновья были инвалидами первой и второй группы из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом и не могли дать ему отпор.

На крики и шум прибежала 64-летняя жена главы семейства. Женщина попыталась оттащить мужа и защитить сыновей, но тоже получила несколько ударов ножом в шею, голову и грудь. От сильной кровопотери оба близнеца скончались на месте, а их мать умерла через несколько часов в больнице, та и не приходя в сознание.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, мужчина не стал отнекиваться и признался в содеянном. Ему уже предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики, - добавили в пресс-службе ведомства.