В руководстве клуба рассказали, как «Салават Юлаев» готовится к новому сезону КХЛ

На вопросы журналистов отвечали гендиректор «Салавата» Ринат Баширов и главный тренер команды Виктор Козлов. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне гендиректор «Салавата Юлаева» и главный тренер команды провели пресс-конференцию, где рассказали о задачах «юлаевцев» на будущий сезон КХЛ и подвели промежуточные итоги предсезонной подготовки. Напомним, в это межсезонье полностью поменялся тренерский штаб и значительно изменился состав команды. Какие цели и задачи на сезон ставит руководство клуба и какие сильные и слабые стороны уже сейчас видит тренерский штаб, озвучили Ринат Баширов и Виктор Козлов.

ЗАДАЧИ НА СЕЗОН

В самом начале гендиректор «Салавата» отметил, что нынешний состав нельзя назвать экспериментальным, но фактически в Уфе формируется новая команда и ставить самые высокие задачи на сезон в этом плане сложно.

- Если раньше у нас был устоявшийся коллектив, легионеры и костяк команды и каждый год мы старались его улучшить и поэтому мы могли сказать, что ставим себе максимальную задачу. Пока я не могу четко ответить, от чего мы отталкиваемся, какая у нас будет команда, какая она получилась. Поэтому задачу себе мы поставим примерно по прошествии середины регулярного сезона. Поэтому конкретную задачу тренерскому штабу мы не ставим. Главная задача была: собрать новую, отличную команду, которая бы играла в быстрый, комбинационный хоккей, который бы нравился болельщикам, - пояснил свою позицию Ринат Баширов.

Согласился с гендиректором и главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов. Он также отметил, что команда переформировывается и в составе очень много новых игроков.

- Тренировочный лагерь заканчивается, и мы более-менее видим, какие у нас игроки и кто на что способен. Исходя из этого для тренерского штаба задача – играть в красивый, зрелищный хоккей. Но в то же самое время у нас есть потенциал для хорошей (результативной – Ред.) игры, - подчеркнул главный тренер «Салавата Юлаева».

Отвечая на вопрос, есть ли у команды задача минимум на регулярный чемпионат, Виктор Козлов заявил, что главное в предстоящем сезоне – найти свою игру.

– Главное – найти свою игру и реализовать свой потенциал. Нужно раскрыть ребят на новой роли. Сейчас много молодых, которых нужно раскрыть, - заявил Козлов.

ЧТО С АМИРОВЫМ

На пресс-конференции журналисты задали гендиректору и тренеру «Салавата» несколько вопросов по текущему составу и попросили дать предварительную оценку новичкам. Однако многих болельщиков беспокоит состояние «юлаевского» воспитанника Родиона Амирова, у которого не так давно обнаружили опухоль мозга. В начале этого года он уже проходил лечение за рубежом, а сейчас вернулся обратно в Уфу.

– Родион тренируется с нами, работает. Исходя из рекомендаций врачей, даем нагрузку. Он выходит работать с вратарями – бросает им. Занимается с нами в зале. Мы все знаем его потенциал. Когда он будет готов, это будет усиление для нашей команды, - рассказал Виктор Козлов.

СОСТАВ УКОМПЛЕКТОВАН

Что касается чисто организационных вопросов, таких как возможное уменьшение лимита на легионеров, о котором говорили недавно в ФХР и подписания контракта с еще одним иностранным игроком в «Салават», довольно четко высказался гендиректор клуба Ринат Баширов.

– Мы последовательно выступаем за сокращение полномочий ФХР в этой части. Здесь инициатива должна исходить от клубов. Ни один клуб пока не поддержал эту идею. Звучат общие фразы – «дать дорогу молодым». Не знаю, какой клуб надо уговаривать это делать. Если бы у нас было достаточно игроков, чтобы не привлекать легионеров, мы бы этого не делали, - прокомментировал идею сокращения числа легионеров Ринат Баширов.

По поводу подписания еще одного легионера на «вакантное» место, то гендиректор «Салавата» пояснил, что в этом плане у клуба есть место для маневра.

– Мы с самого начала предполагали и говорили, что не будем торопиться. На сегодняшний день мы считаем, что состав укомплектован. Будем смотреть по итогам турнира в Казани. У нас есть маневр, мы его сохраняем. Скорее всего, вакансия пятого легионера будет потрачена на защитника, - подчеркнул Ринат Баширов.

Совсем скоро уфимский «Салават Юлаев» отправится на последний предсезонный турнир в Казани, где скрестит клюшки с «Ак Барсом», «Нефтехимиком» и «Локомотивом». А уже в начале сентября подопечные Виктора Козлова отправятся на первую выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ.