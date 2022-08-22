Как Башкирия готовится к новому учебному году 2022

В этом году в Башкирии впервые за парты сядут более 54 тысяч детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии региональные чиновники отчитались о подготовке школ к новому учебному году. С докладом выступил министр образования республики Айбулат Хажин, который признался, что на конец августа не во всех школах завершился ремонт и есть риски, что к 1 сентября строители попросту не успеют. О чем еще говорили на совещании и как Башкирия готовится к Дню знаний, в материале «КП-Уфа».

По данным министерства образования Башкирии, в этом году в школу пойдут 509 706 школьников, из которых 54 717 сядут за парты впервые. Как отметил Айбулат Хажин, обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением всех санитарных норм, чтобы не допустить вспышек коронавируса.

- Перед открытием всех школ, у нас вновь будут составлены списки антиковидных инспекторов, будет проведена дезобработка и генеральная уборка, проверены на функционирование рециркуляторы воздуха, - пояснил министр образования Башкирии.

Отдельно Хажин остановился на вопросе капитального ремонта школ. Как выяснилось, к 22 августа так и не закончили ремонт в 11 школах по всей Башкирии.

- Из них особое опасение вызывают шесть школ, где мы не видим достаточного количества рабочих на объекте и положительной динамики. По остальным пяти уверен, что до 1 сентября ремонтные работы закончатся, - отметил министр образования.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТСТАЮЩИМИ

Проводивший оперативное совещание в правительстве премьер-министр Андрей Назаров обрушился с резкой критикой на глав районов, где строители не успевают закончить ремонт к началу учебного года. Как выяснилось, речь идет о сельских школах в Кушнаренковском, Мечетлинском, Краснокамском, Аургазинском и Белокатайском районах.

Премьер-министр вызвал по селектору каждого из глав этих районов и потребовал объяснить, по какой причине строители не сдают школы вовремя. После краткого доклада главы одного из районов, он отметил, что в районных администрациях должны четко распланировать работу и выяснить, сколько дней на завершение ремонт еще понадобится.

- При том проценте, который вы называете (выполненных работ – Ред.) за неделю чуда не произойдет. Сейчас необходимо распланировать так, чтобы выяснить сколько еще нужно дней после 1 сентября и чем в это время будут заниматься дети, если школа не готова, - заявил Назаров. – Тревогу то надо бить не за неделю, а за несколько месяцев уже.

В качестве мер воздействия на строительные фирмы, не успевающие вовремя сдать школу после капитального ремонта, премьер-министр башкирского правительства предложил расторгать с ними договора.

- И таких подрядчиков на пушечный выстрел не подпускать к ремонту школ, - подытожил Андрей Назаров.

Всего же по данным министерства образования Башкирии к началу учебного года подготовились 1284 школы республики. Специальная комиссия в составе федеральных и региональных чиновников признала их пригодными для обучения.

КАК ГОТОВЯТСЯ ШКОЛЫ В УФЕ

Что касается Уфы, то на конец августа в башкирской столице все школы будут отремонтированы и сданы в срок. На совещании в уфимской мэрии заместитель сити-менеджера Гуллярия Ялчикаева отметила, что на 23 августа 2022 года приемка всех школ и детских садов завершена. К тому же, в садиках, школах и центрах образования по всему городу провели подготовку к предстоящему отопительному сезону.

К тому же, вице-мэр Уфы Ялчикаева отметила, что уфимские школы, также, как и по всей республике, вернутся антиковидные инспекторы.

- Мы, также как и в прошлом году, введем работу медицинских инспекторов и также будет проведена работа с учащимися и родительские собрания, где будут доведены все меры [борьбы с коронавирусом] доведены до родителей, - заявила вице-мэр Гуллярия Ялчикаева.

До начала учебного года осталось совсем немного времени и детей необходимо собирать в школу прямо сейчас. О том, какие меры поддержки для малоимущих родителей есть в Башкирии, читайте по ссылке.