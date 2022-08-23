Сколько это еще должно продолжаться? Башкирия оказалась на втором месте в России по числу женщин, убитых супругами

Чаще всего женщины становятся жертвами собственных супругов Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия оказалась на 2 месте в России по числу летальных случаев домашнего насилия. То есть именно в нашей республике чаще всего (после Московской области) женщин убивают или смертельно изувечивают собственные мужья и другие близкие родственники. Печальная история молодой чиновницы Дины Махияновой из Белорецка, которую подкараулил и зарезал собственный муж – яркий тому пример.

«Комсомолка» изучила печальную статистику, предоставленную Центром защиты пострадавших от семейного насилия, а также вспомнила самые резонансные случаи убийств женщин своими супругами и сожителями в 2022 году.

В 81% СЛУЧАЕВ УБИВАЕТ МУЖ ИЛИ СОЖИТЕЛЬ

Итак, алгоритм Центра защиты проанализировал 81136 судебных приговоров за 2011-19 годы по статьям 105 (умышленное убийство), 107 (убийство в состоянии аффекта) и 111 ч.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Конечно, семейное насилие – понятие вне правового поля, поэтому алгоритм искал такие слова в приговорах как «муж», «гражданский муж», «бывший муж», «парень» или «родственник».

По итогу исследования 12209 (65,8%) убитых женщин оказались именно жертвами домашнего насилия, при этом на долю Башкирии выпало 555 таких случаев. На первом месте оказалась Московская область – 574 случая, на третьем месте – Пермь (487 случаев), на четвертом – Кузбасс (471 случай), и замыкает топ-5 регионов по жестокому обращению с женщинами Челябинск – 412 случаев. Удивительно, то такие крупные города-«миллионники», как Москва и Санкт-Петербург, показали куда более скромные результаты – всего 300 и 126 случаев смертельного домашнего насилия соответственно.

Согласно исследованию, чаще всего женщины погибали от рук своего супруга (типичная картина: часто выпивает, «любит и сильно ревнует», регулярно поднимает руку) – это 81% процент от совершенных убийств. Оставшиеся 19 % приходятся на убийства, совершенные близкими родственниками – отцами, сыновьями, братьями.

ПЕРЕРЕЗАЛ ГОРЛО ЖЕНЕ НА ГЛАЗАХ У ДОЧЕРЕЙ

История Дины Махияновой далеко не редкость. Похожая история произошла в конце июля 2020 года: супруги из Белокатайского района на своей машине везли дочерей в Сатку, чтобы показать их стоматологу. По пути между супругами произошла ссора, из-за того, что 30-летняя Оксана отказалась показывать свой телефон мужу. Тот решил, что жена изменяет ему, вытащил нож и начал резать свою супругу.

Со стороны Александр и Оксана казались счастливой семейной парой, и только близкие знали, что творится в семье на самом деле

Несчастной удалось выбраться из машины, но 31-летний муж догнал ее и хладнокровно перерезал горло канцелярским ножом на глазах у перепуганных дочерей и изумленных очевидцев. Позже на допросах мужчина уверял, что очень сильно ревновал свою жену и боялся, что она от него уйдет. В итоге суд признал мужчину невменяемым и отправил его на принудительное лечение в клинику. Родственники убитой Оксаны категорически не согласны с приговором, считая, что Александр просто решил уйти от наказания.

ПЫТАЛАСЬ СБЕЖАТЬ ОТ МУЖА, НО НЕ УСПЕЛА

А уже в ноябре 2020 года на всю Башкирию прогремела новость, о том, как 49-летний житель села Старые Киешки Кармаскалинского района расправился со своей бывшей женой из-за того, что она отказалась к нему возвращаться. Мужчина часто выпивал, скандалил и поднимал руку на жену и детей, из-за чего супруга не выдержала и подала на развод. Но вот только Данил Л. не собирался отступать, а часто приходил с разборками и угрозами к жене, требуя вернуться обратно, а однажды даже поджег дом. Лишь по счастливой случайности тогда никто не пострадал.

Мужчина даже сжег дом в отместку бывшей супруге, а потом зарезал ее

А 17 ноября мужчина снова напился и пришел к бывшей жене на работу (она работала воспитателем в детском саду). Он трижды ударил женщину ножом в спину и грудь, после чего поспешил скрыться, но был задержан учителем физкультуры (школа и детский сад находятся в одном здании). От кровопотери несчастная скончалась до приезда медиков, а ее убийцу суд отправил на 12 лет в колонию строгого режима.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ ЗА ТО, ЧТО ПРОИЗНЕСЛА ИМЯ ДРУГОГО МУЖЧИНЫ

Еще один дикий (иначе и не скажешь) случай произошел в начале 2021 года в Уфе: там мужчина до смерти избил свою возлюбленную за то, что она назвала его чужим именем в постели. По словам душегуба, они с подругой выпивали, потом решили предаться любовным утехам, но в разгар страсти подруга назвала его именем другого мужчины. Кавалер вспылил и начал избивать возлюбленную ногами по голове – женщину увезли в больницу. Тогда она получила сильное сотрясение мозга, а после выписки пришла мириться к своему мучителю. А уже через несколько дней спросонья несчастная снова назвала своего сожителя именем знакомого, и тот уже забил ее ногами до смерти. В итоге суд приговорил его к 8 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

ИЗ РЕВНОСТИ НАНЕС 26 УДАРОВ НОЖОМ

Следующая кровавая расправа над женщиной произошла в середине января 2022 года в Буздяке. Уфимец приехал туда, чтобы навестить свою бывшую жену. Супруги уже развелись, но мужчина утверждал, что жить не может без возлюбленной, а по факту просто ее контролировал и фактически терроризировал. В тот день он снова приехал к жене и увидел, как та выходит из такси. Приревновав, душегуб набросился на несчастную с ножом и ударил ее 26 раз. У убитой остались трое маленьких детей, которые в этот день гостили у своей бабушки.

Сам обвиняемый в содеянном признался, но попросил не судить его строго – мол, «взыграли былые чувства». В настоящий момент от находится в следственном изоляторе, а уголовное дело – на рассмотрении в суде.

ЗАБИЛ КУЛАКАМИ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

В мае 2022 году в уфимской больнице скончалась 40-летняя женщина, которую в ходе ссоры жестоко избил ее сожитель. Сам мужчина на допросе с следователей рассказал, что он был пьян и приревновал подругу, поэтому решил ее проучить. После избиения женщина легла спать, но на утро ей стало хуже. Через несколько дней в полубессознательном состоянии ее привезли в больницу, где она скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас ее сожитель находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

БИЛ И УНИЖАЛ МАТЬ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ

17 июня в Белорецке стало известно о гибели 32-летней матери шестерых детей Ксении Т. – она скончалась после того, как ее избил сожитель. Подруга Ксении в беседе с «КП» рассказала, что мужчина увел ее от мужа, а сам на протяжении нескольких лет жестоко унижал и избивал ее.

Сожитель часто бил и унижал Ксению за любую провинность

– Ксения часто звонила и жаловалась. Один раз он настолько сильно ее избил, что лицо пришлось зашивать. Два раза писала на него заявление. Одно из них пошло по «условке». Все говорили ей поскорее уезжать от него. Но Ксюша боялась его очень сильно, всегда говорила: «Он найдет и убьет меня», – объяснила подруга убитой.

В тот роковой вечер 36-летний мужчина снова выпил и, приревновав, набросился на многодетную мать с кулаками. Вот только попросить помощи у несчастной не было возможности – дом стоял на отшибе, соседей поблизости нет, позвонить в полицию нет возможности.

Сейчас убийца Ксении находится в СИЗО: он признал свою вину и даже сделал вид, что раскаялся. Ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

ПОДКАРАУЛИЛ У ДОМА И НАНЕС 14 НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ

История убитой Дины Махияновой не оставила никого равнодушным. Молодая женщина вышла за своего мучителя замуж сразу после школы, сразу же родила сына, а потом активно помогала мужу на свиноводческих фермах. Однако мужчина сразу начал ревновать жену – постоянно устраивал скандалы и поднимал руку. В итоге Дина не выдержала и подала на развод, но даже после этого продолжала жить с тираном и даже родила ему второго сына.

За своего мучителя девушка вышла замуж сразу после школы

С годами поведение Алика Махиянова становилось только хуже, и не выдержав, Дина собрала детей и ушла жить к родителям. Алик словно обезумел: он приходил и выбивал стекла в окнах, заваливался к бывшей жене на работу и требовал показать ему телефон. Дина 13 раз обращалась в полицию с жалобами на угрозы убийством от бывшего мужа, но того лишь поставили на учет как семейного дебошира.

В итоге в ночь на 19 августа Дина отправилась на день рождения к подруге, а ее супруг притаился с ножом возле дома. Когда женщина вернулась и стала открывать дверь, тот набросился на нее и начал наносить удары ножом, после чего поехал в полицию и чистосердечно во всем признался. Сейчас в отношении Алика Махиянова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», местные жители требуют для него максимально жесткого наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по факту возможной халатности в отношении полицейских, к которым Дина обращалась за помощью, но так ее и не получила.А известный башкирский общественник Азамат Галин предложил рассмотреть депутатам закон о домашнем насилии и дать ему имя Дины Махияновой.

Дина не раз обращалась за помощью в полицию, но так ее и не получила

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ЖЕНЩИНАМ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, столкнулись с домашним насилием или остались с ребенком на руках, вы можете обратиться за помощью по этим адресам.

Республиканский ресурсный центр «Семья»: г. Уфа, Октябрьский район, ул. 50 лет СССР, дом 27, корпус 1, (347) 286-02-53;

Служба семьи в Демском районе: ул. Мусоргского, 19а, (347) 286-12-53;

Служба семьи в Калининском районе: ул. Б. Хмельницкого, 53, (347) 287-23-42;

Служба семьи в Кировском районе: ул. Кувыкина, 14, (347) 287-23-18;

Служба семьи в Ленинском районе: ул. Гафури, 103, (347) 286-02-52;

Служба семьи в Орджоникидзевском районе: ул. Б. Хмельницкого, 68/1, (347) 286-02-36;

Служба семьи в Советском районе: ул. Цюрупы, 102, (347) 286-02-48.

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Мать и дитя»: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, дом 27/1, (347) 286-02-53;