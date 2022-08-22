В Башкирии в ДТП разбились однорукий таксист и молодая мать двоих детей

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Фото: МВД по РБ, соцсети

Накануне в Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двоих людей. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, все случилось на 104-м километре автодороги Магнитогорск-Ира. По предварительной версии 36-летний водитель Chevrolet Cobalt на пути из деревни Хасаново в Сибай, не справился с управлением, из-за чего автомобиль выбросило в кювет, где он перевернулся. От полученных травм водитель и его 28-летняя пассажира скончались на месте, а приехавшим медикам ничего не оставалось, как зафиксировать смерть.

Причины и обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняют дорожные полицейские. Уже известно, что ни водитель, ни пассажирка не пристегнулись ремнями безопасности, что безусловно повлияло на тяжесть травм. Кроме того, госавтоинспекторы выяснили, что водитель только в 2022 году уже привлекался 11 раз за превышение скорости.

- Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе на наличие алкоголя и других веществ в крови водителя, - отметили в региональной Госавтоинспекции.

У КАЖДОГО ОСТАЛИСЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

В свою очередь, «Комсомолке» удалось выяснить, что погибшие были таксист и его пассажирка. По словам родственницы погибшей 28-летней Гульназ И., женщина просто вызвала такси, чтобы доехать по своим делам. Что именно произошло – водитель не справился с управлением, превысил скорость или просто уснул за рулем, по словам женщины, уже совсем неважно.

- Из-за него погибла наша любимая сестренка, а у нее остались двое маленьких детей 6 и 3 лет. Они потеряли мать. Кто вообще разрешил однорукому инвалиду таксовать? – возмущается женщина.

По словам родственницы, таксист уже не раз попадал в аварии, а в одном из ДТП и вовсе потерял руку, но продолжал садиться за руль.

А вот родные 36-летнего Наиля В. уверены, авария – это роковая случайность. По их словам, у мужчины также остались маленькие дети. Похороны Наиля прошли сегодня в родном Сибае.

- Не передать словами эту боль… Такой молодой, счастливый, еще жить да жить, и все - время остановилось.... Очень жаль, большая потеря для всех нас. Он был таким жизнерадостным, веселым, отзывчивым, несмотря на все трудности жизни стремился и старался жить. Все, кто знал Наиля, вспомните добрым словом. Забыть нельзя, вернуть невозможно, - скорбит в соцсетях сестра погибшего мужчины.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семьям погибших.