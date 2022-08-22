В правительстве Башкирии рассказали, как республика будет сотрудничать с Узбекистаном

На прошлой неделе делегация из Башкирии вновь посетила Узбекистан. Сначала приехал премьер-министр, затем - глава республики. Фото: пресс-служба главы РБ

На прошедшем накануне оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр регионального кабмина Андрей Назаров подвел итоги делового визита башкирской делегации в Узбекистан. Сам председатель республиканского правительства отправился туда еще в начале прошлой недели, а чуть позже к нему присоединился и глава Башкирии Радий Хабиров.

К слову, руководитель региона до сих пор находится там – он взял четырехдневный отпуск, чтобы оценить туристический потенциал этого среднеазиатского государства. Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, Хабиров путешествует по Самарканду и Бухаре.

Ранее Хабиров предложил туристам из Башкирии посетить самые интересные и красивые места Узбекистана.

- Это цветущий благодатный край, особенно весной и осенью, когда в изобилии фрукты и овощи. Мне бы очень хотелось, чтобы и туристы из Башкортостана открыли его для себя, - подчеркнул глава Башкирии.

ПЛАНЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

На совещании в уфимском Белом доме Андрей Назаров отчитался о своей поездке в Ташкент и рассказал о некоторых совместных бизнес-проектах Башкирии и Узбекистана.

- Я встречался с мэром Ташкента, мы договорились, что у нас пройдут в октябре месяце дни Ташкента и еще ряд деловых мероприятий, бизнес-миссия к нам прибудет в Башкортостан. Мы наметили ряд совместных проектов, как инвестиционного плана, так и туристического. Узбекская компания «ГазРесурс», которая уже присутствует на нашем рынке, инвестиционный пакет у них на 1,3 млрд рублей. Они создают сеть автогазозаправок и уже работают в Нефтекамске, Уфимском, Кармаскалинском и Белорецком районах. До конца 2024 года планируют запустить еще три таких станции, - поделился подробностями проекта Андрей Назаров.

Кроме того, премьер-министр Башкирии заявил, что узбекские бизнесмены хотят построить в регионе завод по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автомобилей. Производство планируется запустить в 2025 году в Благовещенском районе республики, объем инвестиций составит около 800 млн рублей.

В ходе поездки по Наманганской области Узбекистана Хабиров посетил несколько местных предприятий. Фото: пресс-служба главы РБ

- Еще один проект – по лесопереработке. В Учалинском районе планируют современный комплекс мощностью до 6 тысяч кубометров по производству фанеры. Стоимость проекта – 235 млн рублей, - отметил Андрей Назаров.

По данным правительства Башкирии, с мая месяца этого года, как начались регулярные обмены бизнес-делегациями между регионом и Узбекистаном, товарооборот уже увеличился без малого на 7%. В 2021 году внешнеторговый оборот составил 113 млн долларов.

- Усилия, которые мы направляем на отдельно взятые территории, дают свой результат и положительно сказываются на развитие экономики нашей республики. С Узбекистаном будем продолжать работу, у нас еженедельно туда летает несколько рейсов. Авиакомпания «Ютэйр» выполняет рейсы в Ташкент и Наманган, узбекистанская авиакомпания совершает рейсы в Уфу. Есть возможность и потребность в увеличении таких рейсов, поэтому договорились увеличить, - заявил премьер-министр Башкирии.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Ранее глава республики Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки в Среднюю Азию, предложил башкирским бизнесменам и чиновникам перенять опыт узбекских коллег в области легкой и обрабатывающей промышленности. Он посетил кожевенную фабрику в городе Ангрен в Ташкентской области и оценил перспективы башкирских предприятий в сфере обработки сырья.

После официальной части своего визита, Хабиров остался в Узбекистане как турист. Фото: пресс-служба главы РБ

- Башкортостан – в лидерах по сырьевым составляющим в сфере АПК, производству зерна, молока и т.д. Но переработка пока развита недостаточно. При этом условия у нас есть. Поголовье коров в республике – около 370 тысяч, а всего крупного рогатого скота – более 910 тысяч голов. Есть компетенции, люди, готовые работать, и даже трудовые династии. Осталось вовлечь их в новые технологические процессы. Уверен, все обязательно получится, - написал в своих соцсетях Хабиров.