Закон на стороне бизнеса

О том, какие в регионе действуют программы поддержки субъектов МСП, с какими проблемами сталкиваются бизнесмены и как им удается приспосабливаться к новым условиям, обсудили в ходе дискуссии, организованной редакцией «Коммерсантъ-Башкортостан», представители министерств и ведомств, эксперты и участники рынка.

На каждую проблему есть решение

В Башкирии насчитывается более 122 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечает руководитель департамента развития финансовых инструментов поддержки СМСП Агентства Башкирии по предпринимательству Юлия Путятинская. Относительно прошлого года, по словам эксперта, был зафиксирован небольшой спад по количеству новых проектов, однако, если ориентироваться на динамику по России, уровень «на кухне» сохраняется. Наиболее активной является сфера сельского хозяйства, на втором месте – сфера нефтепереработки.

На сегодняшний день основной проблемой у большинства предпринимателей является наличие собственных финансовых ресурсов, заявила госпожа Путятинская: «Бизнес всегда приходит к нам с запросом на дешевые финансовые ресурсы, с минимальными ставками и обязательствами. Наша задача – сориентировать бизнес на то, чтобы найти правильный источник этих финансовых ресурсов».

По словам Юлии Путятинской, в этих случаях они предлагают ориентироваться на меры государственной поддержки, дают возможность воспользоваться гарантийным и лизинговым фондами агентства. Помимо этого ведется огромный пласт консультационной работы, связанной с развитием бизнес-идей, разработкой сайта и бренда компании. «Поскольку на нас возложена миссия – развитие предпринимательства, для того, чтобы эту миссию правильно реализовывать, нам еще нужен свой информационный ресурс. Мы пытаемся сейчас, выйдя на контакт с органами управления и местными институтами поддержки предпринимательства, собрать свой полный каталог мер поддержки в регионе», — рассказала Юлия Путятинская.

Заместитель главы администрации Уфы, бизнес-шериф города по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Дамир Галиуллин отметил, что разные меры поддержки оказываются для каждой категории бизнеса: микро-, малого и среднего. В частности, особое внимание уделяется построению диалога между властью и представителями бизнеса, для чего еженедельно проводятся инвестиционные часы.

«Благодаря министерству предпринимательства и туризма стартует субсидиарная программа от города Уфы, где до 1 млн руб. можно получить средства на компенсацию расходов по процентным ставкам и лизинговым платежам, на разработку программного обеспечения и сайтов. Хотелось бы, чтобы лимиты были побольше, потому что в разрезе всей Башкирии чуть больше половины бизнеса находится в Уфе. Также хотел бы выделить программу АСПК, которая работает у нас по всей Башкирии. Можно получить на открытие своего бизнеса, если ты являешься социально незащищенной категорией граждан (малоимущие, безработные), до 350 тыс. руб. на открытие небольшого предприятия. Этих денег хватит, чтобы открыть небольшую швейную мастерскую или по изготовлению ключей», — рассказал Дамир Галиуллин.

Помимо этого, по словам чиновника, в городе действует программа от центра занятости населения. Благодаря ей можно получить средства от государства на оплату трех месяцев труда сотрудникам компании. В перечень включены порядка 154 профессий, которые могут претендовать на подобную помощь.

Будущее за облаками

Бизнес меняется и модернизируется. Сейчас основным трендом является переход от коробочных систем автоматизации к облачным сервисам, заявил генеральный директор ООО «БИФИТ Касса» Сергей Кичагин. Это происходит потому, что коробочные решения требуют постоянных вложений в виде платных обновлений. А в случае, если бизнес требует системных изменений, например, перехода на систему быстрых платежей, это обходится клиенту дорого, а процесс происходит долго, отмечает спикер.

«Оператор облачного сервиса заинтересован в том, чтобы ваш бизнес развивался, оставался живым. Он регулярно самостоятельно обновляет ПО в рамках законодательства. Условно, кассир пришел на кассу, а нужная кнопочка уже появилась сама. Все новые технологии самостоятельно прорабатываются, интегрируются и приносят вам уже готовый инструмент, чтобы бизнес продолжал расти», — пояснил Сергей Кичагин.

Еще одна причина, по которой предприниматели все чаще переходят на облачные сервисы – готовая IT-инфраструктура, куда входят балансировщики, сервера и базы данных. «Распределенная инфраструктура стоит порядка 12 млн руб. в год. Если для какой-нибудь крупной компании это приемлемый расход, то для мелкого предпринимателя это практически годовая выручка. Облачные сервисы, такие как БИФИТ Бизнес, позволяют предпринимателю получить всю инфраструктуру, но пользоваться небольшим кусочком, нужным масштабу его бизнеса, и платить за сервис соизмеримо меньше», — сказал он.

Директор МРФ Южный Урал оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» Дмитрий Ковалев также отметил рост заинтересованности малых и средних компаний в использовании облачных сервисов по подписке. Помимо прочего, такие технологии позволяют снизить затраты на персонал, хранение данных и вычислительные мощности, связанные, например, с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями, благодаря методам машинного обучения и искусственного интеллекта.

«На сегодняшний день мы предоставляем возможность глубокой аналитики при помощи видеонаблюдения. Бизнесмен может узнать, какой товар наиболее востребован, какие ряды наиболее посещаемы, структуру посетителей. Например, один из наших клиентов – сеть автомоек – используя видеонаблюдение с модулями аналитики, увидел, что 70% посетителей – женщины. Он пересмотрел структуру допродаваемых сервисов и продуктов (в зоне ожидания появились автоматы по продаже свежевыжатых соков и смузи) и увеличил средний чек с каждого посетителя», — пояснил Дмитрий Ковалев.

Для повышения качества обслуживания клиентов, управления воронкой продаж, контроля мотивации сотрудников бизнес активно внедряется в облачную АТС. Ее функционал позволяет просматривать историю и статистику звонков по сотрудникам: сколько каждый принял или совершил звонков в день, кто из менеджеров был свободен и проигнорировал звонок, а кто действительно перезвонил клиенту.

«Каждый должен заниматься своим видом бизнеса. Мы готовы снимать с малого бизнеса непрофильную нагрузку. По нашей статистике, клиенты, которые пользуются нашими услугами, сокращают свои издержки, в среднем, на 10-30%», — отметил он.

В ногу со временем идет не только бизнес, отметил руководитель дирекции по развитию продаж малого бизнеса ПАО Банк Уралсиб в Башкортостане Артур Яхин. Банк проходит новый этап своей истории – процесс «плавного ребрендинга». Уже обновился внешний вид сайта и мобильного приложения для физических лиц, на очереди – модернизация сети офисов. «Первые точки, которые увидят наши клиенты в новом дизайне, конечно же, будут у нас в Уфе, на исторической родине банка», – рассказал он.

По словам спикера, банк постоянно находится на связи с клиентами, чтобы понимать их потребности и мнение о продуктах. «Большинство клиентов озвучивают, что у них есть проблемы в текущей ситуации, связанные с ростом цен, импортозамещением, уходом иностранных компаний из России. Но если переходить от реалий второго квартала к текущим, мы видим, как бизнес начал адаптироваться. Я могу сказать на примере Уралсиба. Мы выросли по отношению к первому кварталу и в количестве клиентов, и по кредитному портфелю – это говорит о том, что клиенты нам доверяют. Бизнес ищет новые возможности», — отметил Артур Яхин.

Работу по кредитованию клиентов банк не останавливал ни в период пандемии, ни в период изменений и событий на внешнеполитической арене, рассказал господин Яхин, так как это направление «всегда было в числе приоритетных». Во втором квартале текущего года кредитный портфель в Башкортостане вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в динамике третьего квартала наблюдается рост интереса бизнеса к кредитованию — количество заявок выросло на 96%.

Главное – начать

Председатель совета башкирского регионального отделения «Опора России» Ляйсан Николаева рассказала, что зачастую начинающие предприниматели не знают о законах и своих правах, действующих мерах поддержки. «Из-за мелких вопросов многие уходят от предпринимательства и негативно говорят, мол, вы много даете, а у меня все равно штрафы. Для этого мы организовали горячую линию с пятью каналами по вопросам, которые вас интересуют. Для того, чтобы начать свой бизнес. Госпрограмм на самом деле много», — рассказала она.

В рамках организации существует отдельное бюро для защиты прав предпринимателей, отметила госпожа Николаева: «Когда приходит обращение, мы напрямую пишем уполномоченному по защите прав предпринимателей Флюру Асадуллину, он чиновник, госслужащий. Поэтому у нас есть возможность написать обращение в государственные органы».

«Сколько мы бы ни говорили о мерах поддержки, до сих пор видим и слышим, что многие наши коллеги-предприниматели мало знают о них. К сожалению, они зачастую сложны с точки зрения механизма и требуют определенной нагрузки от предпринимателя, который хотел бы тот или иной проект у себя реализовать», — согласился с коллегой первый заместитель председателя Госкомитета Башкирии по туризму Ринат Фаткуллин.

По мнению чиновника, со стороны властей «нет предела совершенству», и для просвещения граждан, желающих заняться бизнесом, им важно участвовать и организовывать такие мероприятия. При этом как предпринимателям, так и государству стоит уделить особое внимание перспективной отрасли туризма. «Даже в сфере туризма мер поддержки множество. Сейчас сезон, в выходные дни нельзя просто забронировать глэмпинг. Это говорит о том, что мест размещения в сезон не хватает. Надеемся, что это будет востребованно», — отметил он.

Партнерский материал