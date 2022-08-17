Щенок, которого в Башкирии изуродовал живодер, нашел любящую семью

Сейчас Чапа живет в любящей семье и очень довольна. Фото: Наталья Ямщикова

В Башкирии щенок, которому отрезал уши живодер, обрел новый дом и любящих хозяев. О печальной истории со счастливым концом рассказала зооволонтер Наталья Ямщикова.

О Чапе (именно так зовут спасенного щенка) мы писали еще в июле. Тогда всю Башкирию взбудоражила новость о том, что на рынке в Стерлитамаке пьяный грузчик изувечил собаку, отрезав ей уши. Свои действия мужчина объяснил, что «собака его, поэтому делает он с ней, что хочет». Ветеринары прооперировали Чапу, хоть и пришлось постараться: уши были обрезаны слишком коротко. Правда, врачи предупредили: из-за травмы собака будет страдать отитом, поэтому ей требуется забота и уход. Зоозащитники начали искать новых любящих хозяев для щенка – и произошло чудо.

Вот такие уши были у собаки, пока их не отрезал живодер. Фото: Наталья Ямщикова

Как оказалось, еще в июне щенок приглянулся одной семье. Чапу подкармливали и даже иногда оставляли на ночлег. Но в какой-то момент щенок не сдружился с собакой, которая уже жила в семье, и неожиданно пропала.

- Семья искала ее несколько дней и уже решили оставить себе, если она появится. Спрашивали у всех, и тут один из соседей сказал им, что собаку забрал какой-то мужчина. А через некоторое время они увидели по телевидению ролик с фотографией и узнали в ней ту самую собаку, которую так искали и уже назвали Чапа, - рассказала Наталья. – Они вышли на наших волонтеров. Мы созвонились с Викторией (новой хозяйкой Чапы – Ред.), она плакала, жалея, что не забрала вовремя собаку, и теперь она инвалид. На днях мы отвезли Чапу к новым хозяевам. Теперь в ее жизни тоже есть кусочек счастья, и она любима. Как говорится, через тернии – к звездам!

Что касается живодера, то после того происшествия мужчина съехал из своей бытовки и теперь скрывается. Волонтеры сразу написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Совсем скоро зоозащитники пообещали поделиться новостями по поводу того, как продвигается расследование.

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