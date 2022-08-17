Сухой закон в Башкирии. Как запрет на продажу алкоголя влияет на здоровье и показатели преступности

Сегодня в Башкирии ограничения на продажу алкоголя по всей республике действуют лишь в определенные дни Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспортебнадзор по Башкирии накануне представил данные о случаях смертельных отравлений от алкоголя в республике. Всего за январь-июль 2022 года в регионе от этого скончались 83 человека. К слову, за этот же период прошлого года по аналогичным причинам умерло на 18 человек больше. Сложно сказать, по какой именно причине показатель смертности от спиртного падает, но мы попытались разобраться в такой стороне борьбы с «зеленым змием», как введение частичного «сухого закона».

Дело в том, что уже в ближайшую парламентскую сессию Госсобрание-Курултай рассмотрит законопроекты о запрете продажи алкоголя в отдельных населенных пунктах. Основаны они на добровольном решении самих жителей этих деревень. Так, ввести «сухой закон» у себя на селе решились жители Якшимбетово в Куюргазинском районе, Байдавлетово в Зианчуринском районе и в Кантюковке в Стерлитамакском районе. Ранее в Башкирии уже приняли запрет на продажу спиртного в Якутово Куюргазинского района.

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

У каждого из сел, где ввели или захотели ввести «сухой закон» свои причины на это. Так, в небольшой деревне Кантюковке посчитали, что единственный в округе ларек должен прекратить продажу алкоголя, так как находится рядом с мечетью. Владелец точки был недоволен, но вынужден подчиниться решению сельского схода. А скоро оно станет республиканским законом.

В «Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка» специально для «КП-Уфа» прокомментировали готовящиеся к принятию законопроекты и оценили эффективность таких мер.

- При принятии такого решения депутатам необходимо проанализировать текущую ситуацию в каждом отдельно взятом районе, где предполагается введение ограничений, изучить данные о смертности в результате отравлений алкоголем, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, изменениях количества лиц, состоящих на учете в наркодиспансере и так далее. А также необходим точный анализ на предмет возникновения рисков от принятого решения, в том числе нарушения антимонопольного законодательства, в том числе ухудшение условий осуществления хозяйственной деятельности для легальных, добросовестных участников алкогольного рынка, которые могут привести к сокращению числа малых и средних предприятий, - отметили в Ассоциации.

Всего за полгода в Башкирии от отравления алкоголем скончались 83 человека. Были ли такие случаи в день запрета на продажу спиртного неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добросовестные продавцы алкоголя опасаются, что запрет на продажу легального спиртного может привести к активации торговцев суррогатом.

- Изменение ранее установленного режима продажи алкогольной продукции без крайней необходимости может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение, привести к ряду негативных социально-экономических последствий, включая снижение налоговой базы региона, спровоцировать рост потребления алкогольных суррогатов, способных нанести серьезный вред здоровью потребителей, - пояснили такую позицию в «Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка».

При этом в ассоциации подчеркивают, что в целом они поддерживают инициативу по ограничению продажи спиртного на отдельных территориях, но рекомендуют депутатам при рассмотрении законопроектов взвешенно подходить к введению различных запретов. В том числе и ограничений на продажу алкоголя.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ

А как же действительно обстоят дела с влиянием «зеленого змия» на жителей, например, Стерлитамакского района? Мы обратились в МВД по Башкирии с просьбой предоставить статистику преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и в Минздрав республики за статистикой по отравлениям спиртным. Именно этот район мы выбрали, потому что уже ближайшей осенью в расположенной там Кантюковка могут ввести «сухой закон». И добиваются жители этой деревни этих ограничений не просто так. Населенный пункт даже вошел в число победителей регионального конкурса «Трезвое село».

Итак, по данным Роспотребнадзора, общий показатель отравлений спиртным в Башкирии с начала 2022 года составил 7,5 случаев на 100 тысяч человек. В Стерлитамакском районе он превышен в 2,7-2,8 раза. Проще говоря, в ведомстве утверждают, что именно в этом районе отравлений довольно много.

Жители деревни Кантюковка хотят запретить продажу спиртного из-за близости магазина к местной мечети

В свою очередь, по данным Минздрава Башкирии, в 2021 году в Стерлитамакском районе смертельных отравлений алкоголем вовсе не зарегистрировано, в отличие от самого города Стерлитамак. В частности, в «южной столице» республики в 2021 году спиртом отравились 40 человек, из которых всего семеро – взрослые. В данном случае, речь идет не только о смертельных случаях, но вообще об отравлениях как таковых.

А что по преступлениям? В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что в 2021 году конкретно в Стерлитамакском районе республики было выявлено 124 факта преступлений, совершенных в состоянии опьянения. За первое полугодие 2022 года было выявлено уже 66 таких преступлений.

Основываясь на этих данных, сложно сделать вывод о том, насколько существенно потребление алкоголя в отдельно взятом районе Башкирии влияет на преступность или на смертность от отравлений. Однако, учитывая, что в самом Стерлитамаке ситуация намного тяжелее, чем в окрестностях, то решение жителей Кантюковки может быть основано на желании огородить себя и своих детей как раз от этих негативных последствий. О том, что из этого получилось, можно будет узнать не ранее чем через год, когда подоспеет свежая статистика. Будем следить за развитием событий.