Видео из гримерки и требование наказать: как в Уфе Юрия Шевчука судили за дискредитацию военных

Дело рассматривалось в Советском районном суде Уфы Фото: Павел КРАЙНОВ

16 августа в Советском районном суде Уфы прошел суд по обвинению музыканта Юрия Шевчука в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, 18 мая 2022 года на «Уфа-Арена» прошел долгожданный для многих концерт группы ДДТ. Перед его началом и в самом конце выступления рокер несколько раз высказался о своем личном отношении к специальной военной операции на территории Украины. Находящиеся на стадионе стражи порядка сочли их «провокационными».

По завершении концерта в гримерку к лидеру ДДТ пришли сотрудники полиции и составили протокол. После этого административное дело по статье ч.1 20.3.3 КоАП РФ должен был рассмотреть суд, но почти два месяца не было ясности, какой конкретно. Его то передавали в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, то в Советский райсуд Уфы, то обратно в МВД для уточнения протокола.

В итоге, решение все-таки вынесли в Уфе: судья Юлия Егорова признала Юрия Шевчука виновным по всем пунктам. О том, как проходило итоговое заседание, в репортаже «Комсомолки».

ПОЧЕМУ ШЕВЧУК НЕ ЯВИЛСЯ

В назначенный день и час около Советского районного суда Уфы собрались пара десятков человек. Почти все – журналисты федеральных и местных СМИ. Однако были и различные активисты, прибывшие как зрители – процесс был открытым и присутствовать там мог практически любой желающий. Заседание началось, когда в зале уже не было свободных мест.

Первым вопросом, который вызвал дискуссию между адвокатом музыканта Александром Передруком и представителями МВД по Башкирии – явка на заседание самого Шевчука. Представители полиции утверждали, что известили музыканта должным образом и предупредили о последствиях неявки.

Музыкант не смог явиться в суд в Санкт-Петербурге для участия в заседании по видеосвязи

К слову, лидер ДДТ вовсе не должен был приезжать в Уфу, чтобы поучаствовать в процессе. Предполагалось, что он выйдет на связь по видео из здания Дзержинского райсуда Петербурга. Сотрудники уфимского суда подключились, на экране появился зал заседания, судья из Петербурга поздоровалась и заявила, что обвиняемый в административном правонарушении в суд не явился.

А между тем, адвокат музыканта пояснил: у Юрия Шевчука есть веская причина не появляться в суде, так как он контактировал с ковидным больным и поэтому ушел на карантин. Соответствующее ходатайство от защиты с просьбой рассмотреть дело в отсутствие обвиняемого суд принял.

НАТИСК АДВОКАТА

После того, как было решено продолжать заседание без личного участия обвиняемого, его адвокат Александр Передрук стал буквально «сыпать» конкретными замечаниями на оформленный в отношении Шевчука 18 мая протокол. Линия защиты состояла из нескольких пунктов, по которым адвокат требовал полностью прекратить административное дело.

Для начала адвокат представил суду результаты лингвистической экспертизы высказываний Юрия Шевчука на концерте в Уфе. Известный ученый-лингвист Елена Новожилова провела оценку монологов музыканта и пришла к выводу, что в них нет состава преступления.

- Согласно материалам экспертизы, в словах моего доверителя не используется призывов в воспрепятствовании использования вооруженных сил и дискредитации вооруженных сил, - отметил адвокат Шевчука.

Адвокат Шевчука Александр Передрук заявил после заседания, что защита будет обжаловать решение суда

К слову, материалы экспертизы были приобщены к делу судьей. Равно как и письмо, написанное лично лидером ДДТ в адрес суда. Там Юрий Шевчук подробно пояснял свою пацифистскую позицию по всем конфликтам, произошедшим в последнее время.

Когда началось рассмотрение дела по существу, адвокат музыканта вновь озвучил позицию защиты.

- С протоколом не согласны, виновным себя мой доверитель не признает, - подчеркнул Александр Передрук.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ

После того, как судья Юлия Егорова озвучила детали дела и частично процитировала высказывания музыканта, суд заслушал свидетеля. А если точнее – сотрудницу полиции, составившую тот самый протокол об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука. Дело в том, что в тот день майор полиции Камалова «дежурила» на концерте для охраны общественного порядка.

- Предполагается, что мы, в случае каких-либо правонарушений должны их пресекать и составлять протоколы. Перед началом концерта им были произнесены эти слова, в которых усматриваются признаки правонарушения, - представила свою версию составления протокола свидетель.

Отвечая на вопросы адвоката Шевчука, страж порядка вела себя неуверенно, постоянно сбивалась и так и не смогла ответить на вопрос, почему вообще она усмотрела в монологе музыканта негативную оценку российской армии.

- И как же вы связали в одно нарушение то, что Юрий Юлианович сказал в начале концерта и в конце? Почему между этими событиями ничего не включили в протокол? Он же общался с залом, еще что-то говорил. У него есть песня «Не стреляй!», ее почему не включили? – задавал вопрос адвокат. Внятного ответа на него не последовало.

От МВД по Башкирии в процессе участвовали официальный представитель и свидетель - майор Камалова, составившая протокол 18 мая.

Защита музыканта пыталась «разложить по пунктам» протокол в отношении лидера ДДТ, но и в МВД не сдавались. Позиция полиции была неумолима: Юрий Шевчук попытался дискредитировать армию и должен, по их мнению, ответить за это.

Как бы то ни было, судья выслушала позиции и тех и других, после чего помощник судью включил видео из гримерки музыканта. В тот день, 18 мая, полицейские пришли туда и сняли как Шевчук отвечает на вопросы и подписывает тот самый протокол. На просмотр нескольких роликов ушло без малого полчаса. И лишь после уточнения позиций защиты и стражей порядка начались прения сторон.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Прения сторон прошли, фактически, как полный повтор всего того, что было сказано ранее. Полицейские требовали наказать музыканта за дискредитацию армии и призывы к воспрепятствованию ее использования. При этом в чем конкретно выражались призывы, они так и не пояснили. А защита требовала прекратить дело, так как никаких конкретных призывов по их мнению Шевчук не озвучивал. Лишь высказывал свое мнение.

Тем не менее, судья Юлия Егорова удалилась в совещательную комнату на 20 минут и вернулась с решением: признать Шевчука виновным и оштрафовать на 50 тысяч рублей. У защиты есть 10 суток для обжалования этого решения в Верховном суде Башкирии.

Защита музыканта настаивает на невиновности Юрия Шевчука

После заседания адвокат музыканта Александр Передрук прокомментировал решение Советского районного суда. В окружении внушительной толпы журналистов он отметил, что с решением судьи Егоровой защита категорически не согласна и будет оспаривать это решение.

- Мы будем подавать жалобу после того, как получим мотивированное решение. Пока сложно сказать, как суд его аргументировал. Полагаем, что в деле есть доказательства, которые опровергают виновность Юрия Юлиановича и свидетельствуют о недопустимости практически всех доказательств полиции. Суд, на наш взгляд, должен был сделать одну из двух вещей: либо прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, либо ввиду недоказанности его события. Мы намерены обжаловать решение, используя все правовые средства, - подытожил адвокат.