«Салават Юлаев» после летних каникул выиграл домашний турнир новым составом и в ретро-форме

На домашнем турнире уфимские хоккеисты выступали в комплекте формы образца 1975 года. Фото: ХК «Салават Юлаев»

На прошлой неделе в Уфе прошел один из самых престижных предсезонных хоккейных турниров – Кубок Республики Башкортостан. В прошлом году «юлаевцы» принимали гостей во Дворце спорта, а в этом году все матчи вновь прошли на «Уфа-Арена». В розыгрыше трофея, помимо «Салавата Юлаева» на этот раз приняли участие хоккеисты ярославского «Локомотива», череповецкой «Северстали» и московского «Динамо».

В этом году уфимская команда на традиционном домашнем турнире выступала в специальном ретро-комплекте формы образца 1975 года. Таким образом «юлаевцы» решили сделать приятный сюрприз легендарному игроку и тренеру «Салавата Юлаева» Рафаилу Ишматову. В начале августа ему исполнилось 70 лет.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР

Как известно, предсезонные хоккейные турниры носят скорее подготовительный характер к предстоящему сезону. Тренерам предсезонка помогает наработать какие-то новые игровые схемы и просмотреть молодых игроков, для самих игроков такие турниры важны с точки зрения физической и моральной подготовки.

В 2021 году Кубок Республики Башкортостан выиграл ярославский «Локомотив» и для уфимского «Салавата Юлаева» возвращение трофея домой было свое рода делом чести. Ну и конечно, сильно обновленный состав башкирского клуба также вызывал интерес как у болельщиков, так и у тренерского штаба. Сыграются ли?

По итогам трех игровых дней «Салават Юлаев» одержал три победы, по очереди разобравшись с соперниками. Сначала подопечные Виктора Козлова обыграли со счетом 2:1 «Динамо», а затем с идентичным счетом и своих прошлогодних обидчиков, ярославский «Локомотив».

В заключительный день турнира «юлаевцы» принимали хоккеистов череповецкой «Северстали». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Салавата». В составе уфимской команды отличились Данил Алалыкин, оформивший дубль, Даниил Скориков, Данил Башкиров и Сергей Шмелев. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Робин Пресс.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал ход подготовки к новому сезону КХЛ. Фото: ХК «Салават Юлаев»

После вручения Кубка Республики Башкортостан игру команды и как в последнем матче, так и по итогам всего турнира оценил главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов.

- Очень приятно сыграть перед нашими болельщиками в красивый хоккей. Самоотверженно действовали в обороне и созидали в атаке. Были моменты, которые нам не удалось реализовать, но мне понравилось, что с самого начала матча был виден настрой, задор и наглость – то, что мы и хотим видеть в игре наших нападающих, - цитирует наставника «Салавата» клубная пресс-служба.

Как отметил Виктор Козлов, на данный момент тренерский штаб доволен составом команды и тем, как прогрессируют игроки в рамках предсезонной подготовки.

- Для меня самое главное - отношение к делу и работа. Претензии не могу никому предъявить. Предсезонную подготовку ребята отработали на сто процентов – за это им большое спасибо! – поделился впечатлениями от подготовки к регулярному чемпионату КХЛ главный тренер «Салавата».

Новичок «Салавата» Александр Хмелевский, совсем недавно прибывший из Америки, где он выступал в системе команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», так же поделился впечатлениями о своем дебютном матче. В «юлаевской» форме он впервые вышел на лед в матче против «Северстали».

- Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать – и зайдет шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и все будет нормально, - отметил форвард «Салавата».

Следующий предсезонный турнир, в котором примет участие «Салават Юлаев», пройдет в Казани с 26 по 29 августа. А уже 3 сентября «юлаевцы» встретятся со СКА в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ.