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Политика12 августа 2022 11:48

Как добровольческие батальоны из Башкирии проходят подготовку перед отправкой на СВО

Две недели подряд бойцов посещают делегации чиновников из Уфы
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Оба формирования из Башкирии проходят боевое слаживание. Фото: пресс-служба главы РБ

Оба формирования из Башкирии проходят боевое слаживание. Фото: пресс-служба главы РБ

Две недели подряд глава Башкирии Радий Хабиров вместе с другими высокопоставленными чиновниками посещал места боевой подготовки добровольческих батальонов, сформированных из числа уроженцев республики. На данный момент батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова проходят боевое слаживание на полигонах перед отправкой на выполнение задач в специальной военной операции.

В ГОСТЯХ У «ШАЙМУРАТОВЦЕВ»

3 августа правительственная делегация из Башкирии побывала в гостях у бойцов добровольческого мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова. Глава Башкирии пообщался с бойцами и пожелал им удачи. Напомним, первым батальоном добровольцев стали именно «шаймуратовцы» - они отправились на боевое слаживание в начале июля.

- Вы здесь почти месяц и скоро завершите подготовку. Видим, что работа идет очень серьезная. Здесь профессиональные специалисты-командиры и условия, максимально приближенные к боевым. Для нас очень важно было встретиться с вами, узнать, какие у вас есть потребности и пожелания, - обратился к добровольцам Радий Хабиров по прибытии на полигон.

Бойцам башкирские чиновники привезли посылки и сувениры из дома. Фото: пресс-служба главы РБ

Бойцам башкирские чиновники привезли посылки и сувениры из дома. Фото: пресс-служба главы РБ

К слову, во время встречи с руководителем региона, бойцы предложили не расформировывать батальон по завершении специальной военной операции. Глава Башкирии пообещал подумать над этим предложением.

ПОЕЗДКА К БОЙЦАМ БАТАЛЬОНА ДОСТАВАЛОВА

Следующий визит башкирских чиновников на место подготовки добровольцев состоялся уже 9 августа. Тогда Радий Хабиров со своей командой прибыл на место боевого слаживания батальона имени Александра Доставалова. Об этой поездке глава Башкирии рассказал подробно в своих социальных сетях. Он рассказал, как прокатился на военной технике на полигоне, а затем напутствовал добровольцев.

- Я увидел, как идет боевая подготовка, как вы выполняете тренировочные задачи. Это очень слаженная работа. Башкирских воинов всегда уважали и хвалили. А наша задача – обеспечить вам надежный тыл, безопасность и спокойствие ваших семей, - обратился к бойцам батальона имени Доставалова Радий Хабиров.

Вместе с посылками из дома глава Башкирии привез бойцам добровольческого батальона талисманы с изображением древнего башкирского щита. Ранее точно такие же сувениры от женщин республики он привез к «шаймуратовцам».

Радий Хабиров прокатился на БМП и поделился своими впечатлениями. Фото: пресс-служба главы РБ

Радий Хабиров прокатился на БМП и поделился своими впечатлениями. Фото: пресс-служба главы РБ

- Мы на связи с вашими семьями, с вашими близкими. На вас лежит большая ответственность, на вас смотрит вся республика. Главное, чтобы не было потерь, - обратился к бойцам Хабиров.

К слову, вместе с главой Башкирии в гости к добровольцам на этот раз приехали главы районов, откуда родом некоторые бойцы батальона имени Доставалова. В частности, из того же Салавата в составе этого формирования на данный момент служат 13 человек. Мэр города Игорь Миронов рассказал, зачем приехал на место службы земляков.

- Приехал пообщаться с ребятами, узнать, как у них дела. Мы их очень уважаем и очень за них переживаем. Наши ребята – добровольцы, которые откликнулись на предложение войти в этот батальон. Молодые ребята с опытом службы в армии, сильные духом. Это их собственное решение. Очень приятно, что в нашем городе есть такие настоящие мужчины, - цитирует мэра Салават пресс-служба правительства Башкирии.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХА

Между тем, для поднятия боевого духа в расположении батальона имени Доставалова служат духовные наставники, представители христианского и мусульманского духовенства. Как рассказали в правительстве Башкирии, отец Виктор и Хамза-хазрат живут вместе с бойцами в казарме.

- У наших бойцов дух приподнятый. Командование ребятами довольно, они тут считаются самыми боеспособными. Им уделяют особое внимание. Дай Бог, чтобы успехи были не только в учениях, - цитирует Хамза-хазрата пресс-служба республиканского Кабмина.

О том, когда завершится подготовка добровольческих батальонов и бойцы отправятся на место выполнения задачи, пока не сообщается.

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