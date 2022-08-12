Как добровольческие батальоны из Башкирии проходят подготовку перед отправкой на СВО

Оба формирования из Башкирии проходят боевое слаживание. Фото: пресс-служба главы РБ

Две недели подряд глава Башкирии Радий Хабиров вместе с другими высокопоставленными чиновниками посещал места боевой подготовки добровольческих батальонов, сформированных из числа уроженцев республики. На данный момент батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова проходят боевое слаживание на полигонах перед отправкой на выполнение задач в специальной военной операции.

В ГОСТЯХ У «ШАЙМУРАТОВЦЕВ»

3 августа правительственная делегация из Башкирии побывала в гостях у бойцов добровольческого мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова. Глава Башкирии пообщался с бойцами и пожелал им удачи. Напомним, первым батальоном добровольцев стали именно «шаймуратовцы» - они отправились на боевое слаживание в начале июля.

- Вы здесь почти месяц и скоро завершите подготовку. Видим, что работа идет очень серьезная. Здесь профессиональные специалисты-командиры и условия, максимально приближенные к боевым. Для нас очень важно было встретиться с вами, узнать, какие у вас есть потребности и пожелания, - обратился к добровольцам Радий Хабиров по прибытии на полигон.

Бойцам башкирские чиновники привезли посылки и сувениры из дома. Фото: пресс-служба главы РБ

К слову, во время встречи с руководителем региона, бойцы предложили не расформировывать батальон по завершении специальной военной операции. Глава Башкирии пообещал подумать над этим предложением.

ПОЕЗДКА К БОЙЦАМ БАТАЛЬОНА ДОСТАВАЛОВА

Следующий визит башкирских чиновников на место подготовки добровольцев состоялся уже 9 августа. Тогда Радий Хабиров со своей командой прибыл на место боевого слаживания батальона имени Александра Доставалова. Об этой поездке глава Башкирии рассказал подробно в своих социальных сетях. Он рассказал, как прокатился на военной технике на полигоне, а затем напутствовал добровольцев.

- Я увидел, как идет боевая подготовка, как вы выполняете тренировочные задачи. Это очень слаженная работа. Башкирских воинов всегда уважали и хвалили. А наша задача – обеспечить вам надежный тыл, безопасность и спокойствие ваших семей, - обратился к бойцам батальона имени Доставалова Радий Хабиров.

Вместе с посылками из дома глава Башкирии привез бойцам добровольческого батальона талисманы с изображением древнего башкирского щита. Ранее точно такие же сувениры от женщин республики он привез к «шаймуратовцам».

Радий Хабиров прокатился на БМП и поделился своими впечатлениями. Фото: пресс-служба главы РБ

- Мы на связи с вашими семьями, с вашими близкими. На вас лежит большая ответственность, на вас смотрит вся республика. Главное, чтобы не было потерь, - обратился к бойцам Хабиров.

К слову, вместе с главой Башкирии в гости к добровольцам на этот раз приехали главы районов, откуда родом некоторые бойцы батальона имени Доставалова. В частности, из того же Салавата в составе этого формирования на данный момент служат 13 человек. Мэр города Игорь Миронов рассказал, зачем приехал на место службы земляков.

- Приехал пообщаться с ребятами, узнать, как у них дела. Мы их очень уважаем и очень за них переживаем. Наши ребята – добровольцы, которые откликнулись на предложение войти в этот батальон. Молодые ребята с опытом службы в армии, сильные духом. Это их собственное решение. Очень приятно, что в нашем городе есть такие настоящие мужчины, - цитирует мэра Салават пресс-служба правительства Башкирии.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХА

Между тем, для поднятия боевого духа в расположении батальона имени Доставалова служат духовные наставники, представители христианского и мусульманского духовенства. Как рассказали в правительстве Башкирии, отец Виктор и Хамза-хазрат живут вместе с бойцами в казарме.

- У наших бойцов дух приподнятый. Командование ребятами довольно, они тут считаются самыми боеспособными. Им уделяют особое внимание. Дай Бог, чтобы успехи были не только в учениях, - цитирует Хамза-хазрата пресс-служба республиканского Кабмина.

О том, когда завершится подготовка добровольческих батальонов и бойцы отправятся на место выполнения задачи, пока не сообщается.