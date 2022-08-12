Строители Башкирии за полгода возвели уже 1,5 млн. «квадратов» жилья

Всего в строительной сфере в Башкирии работают порядка 67 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Дня строителя, который по традиции отмечается в нашей стране во второе воскресенье августа, Башстат опубликовал данные по строительству жилья в прошлом и первой половине этого года. Как отметили специалисты, на сегодняшний день в регионе действуют девять тысяч строительных организаций, где трудятся почти 67 тысяч человек. Это порядка 6,5% всех трудоустроенных работников в республике.

По данным Башстата, по итогам 2021 года года в республике общая стоимость всех строительных работ составила 221,2 млрд рублей. По этому показателю Башкирия заняла 15 место среди всех регионов России и третье место в ПФО. К тому же, в 2021 году строители республики установили новый рекорд по вводу жилья: всего на территории республики было сдано 39 тысяч квартир общей площадью 2,9 млн квадратных метров. Ранее таких объемов не достигалось.

Что касается социальных объектов, то в 2021 году в Башкирии были построены школы в общей сложности на 1100 учеников и детские сады на 1284 ребенка. Кроме того, в прошлом году были сданы поликлиники способные принять в общей сложности 294 пациента за смену.

В первом полугодии 2022 году башкирским строителям также есть чем гордиться. За январь-июнь объемы работ в строительной отрасли уже достигли 109 млрд рублей. По данным Башстата в первой половине этого года строители уже сдали 1,5 млн квадратных метров жилья, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,1%.

Также продолжается строительство социальных объектов. Башкирские строители по итогам первого полугодия 2022 года уже сдали несколько школ на 1345 учеников и детский сад на 220 ребятишек. А еще в республике сдали больницу на 175 коек и поликлинику на 280 посещений в смену и медицинский центр площадью 849 квадратных метров.

Отметили в Башстате и рекордные сроки строительства инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах, сданных этой зимой. Они построены по проекту первого ковид-госпиталя, возведенного в Зубово еще в 2020 году.