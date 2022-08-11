Его до последнего пытались реанимировать: в Башкирии на необорудованном пляже погиб пятиклассник

Похороны Максима пройдут завтра в родной деревне. Фото: соцсети

Жуткие новости пришли из Белорецкого района Башкирии. Там накануне утонул 12-летний школьник из села Ломовка. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, ребенок купался на диком пляже на реке Белой, но не рассчитал силы и ушел под воду. На помощь мальчику бросились очевидцы – они вытащили его из воды, пытались сделать искусственное дыхание, вызвали медиков, но было уже поздно…

«НА ДНЕ ЕСТЬ ЯМЫ ПОД ДВА МЕТРА»

Как рассказали местные жители, ребенок пришел на пляж один, его родители остались дома. Поначалу отдыхающие и не сразу поняли, что мальчик тонет. Когда осознали, что происходит – сразу же бросились на помощь.

- Живем на противоположном берегу, поэтому видели все своими глазами. Видели, как медицинский работник подал знак, что все… А сотрудник МЧС все не отступался и продолжал реанимировать ребенка, - рассказывает Елена П.

Также, по словам сельчан, дикий пляж, который выбрал для отдыха погибший школьник, действительно довольно опасный для купания, и многие не рискуют там плавать.

- Насколько я знаю и помню, там есть ямы под два метра и более в некоторых местах. Особенно, возле скал и моста, где трасса. Взрослые часто предупреждают, что там купаться нельзя из-за этих ям, - говорит Виктория А

Погибшим мальчиком оказался житель деревни Ломовка Максим А. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.). Ребенок окончил 5 класс и наслаждался каникулами. Учителя и одноклассники Максима не могут поверить в случившееся.

- Царствие небесное. Очень хороший, добрый мальчик был. Как же так, Максим… - скорбит Елена Ф.

- Спи спокойно, мягких облачков тебе. Весь 5 «А» скорбит по тебе, - пишет Анастасия С.

Сейчас в обстоятельствах гибели ребенка разбираются сотрудники правоохранительных органов. Криминалисты проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала материал с печальной статистикой по утонувшим в Башкирии в 2022 году. Мы разобрали основные причины, почему чаще всего тонут люди, вспомнили самые громкие случаи трагедий на воде и напомнили правила безопасного отдыха от спасателей.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего школьника.