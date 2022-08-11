В Уфе на проспекте Октября вводят новый скоростной режим, но действовать он будет не для всех

Ограничительные меры коснутся только общественного транспорта. Фото: Рустем Ахунов

Накануне в мэрии Уфы сообщили, что на проспекте Октября в ближайшее время будет введено ограничение скорости до 50 километров в час для общественного транспорта. Как пояснили в администрации, с инициативой сократить скоростной режим с прежних 60 км/ч выступили сотрудники ГИБДД по Башкирии. Инспекторы пришли к выводу, что это ограничение поможет обеспечить безопасность дорожного движения.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, вопрос о снижении максимальной разрешенной скорости движения на проспекте Октября рассматривался на специальном межведомственном совещании. В итоге, было принято решение установить скоростной режим в 50 километров в час для общественного транспорта.

По данным администрации Уфы, уже завтра или послезавтра рабочие начнут устанавливать специальные дорожные знаки, указывающие, что максимальная разрешенная скорость для общественного транспорта на проспекте Октября теперь 50 км/ч. И это ограничение распространяется на всю дорогу. То есть, если водитель автобуса или троллейбуса превысит скорость, двигаясь по любой из полос движения, то он будет оштрафован.

К слову, ранее дорожные полицейские отмечали, что при соблюдении скоростного режима именно в 50 км/ч водители попадают в так называемый «зеленый коридор». То есть, если ехать с такой скоростью, есть возможность проехать весь проспект от начала и до конца, не останавливаясь на светофорах.

Напомним, ранее за решительные меры по снижению аварийности на дорогах довольно резко высказывался глава Башкирии Радий Хабиров. Он попросил Госавтоинспекцию продумать решения, с помощью которых будет усилена безопасность дорожного движения, в том числе, на общественном транспорте. Произошло это после жуткой аварии с автобусом в Благоварском районе Башкирии, унесшей жизни шести человек. Тогда различные ведомства, в том числе и ГИБДД, начали массовые проверки перевозчиков по всей республике.