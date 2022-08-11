Были молоды, любили скорость: на трассе в Башкирии разбился 23-летний парень и его друг

Антон лишь недавно сел за руль, но часто лихачил на дорогах. Фото: соцсети

Накануне в Башкирии произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух молодых парней. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло около 21.00 в Абзелиловском районе республики, на 4-м километре автодороги Озерный-Кусимовский рудник. Там лоб в лоб на большой скорости столкнулись Lada Priora, за рулем которой находился 23-летний житель Челябинской области, и встречный Kia Sportage, которым управляла 36-летняя жительница . От мощного удара отечественную легковушку отбросило в кювет. Машина превратилась в груду искореженного металла, а водитель и его 23-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водительница иномарки выжила и сейчас находится в больнице.

От машины осталась груда искореженного металла. Фото: ГИБДД по РБ

Как уточнили в Госавтоинспекции, погибший водитель Lada Priora сел за руль совсем недавно: его водительский стаж составлял менее 2 лет, к тому же парень часто превышал скорость, а лобовое стекло было заклеено темной тонировкой, не соответствующей требованиям ГОСТа. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

«СЛЕЗЫ РОДИТЕЛЕЙ НИКОГДА НЕ ВЫСОХНУТ»

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшие водитель и пассажир Priora были жителями Магнитогорска. Друзья ехали отдохнуть в Башкирию, но пренебрегли правилами дорожного движения и на большой скорости выехали на обгон на встречную полосу, тем самым спровоцировав аварию. За рулем находился 23-летний Антон К.: парень в прошлом году вернулся из армии, после чего всерьез увлекся автомобилями и часто публиковал фотографии своей машины в соцсетях.

Пассажиром Антона был 23-летний Алексей С. 7 августа молодой человек отметил свой день рождения. Знакомые парней не могут поверить в случившееся и уверяют, что все же причиной аварии стала роковая случайность.

Погибшему пассажиру Алексею С.7 августа исполнилось 23 года. Фото: соцсети

- Не смейте говорить плохо об этих мальчишках. Я их знаю очень давно, это очень хорошие дети! Да, может, и была тонировка. Да, может, и превысил скорость, но погибли дети. Нормальные, хорошие дети, и не нужно сейчас писать про них гадости! – возмущается знакомая погибших Валерия П.

- Слезы родителей никогда не высохнут. Ребята, вы виноваты! Но вас очень жалко. Водитель переоценил свои возможности в управлении автомобилем. Родители, вам душевных сил пережить все это! Ребятам царствие небесное, - скорбит Татьяна Е.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибших парней и желает скорейшего выздоровления пострадавшей женщине.