Радик Юльякшин переезжает в Москву

11 августа Радик Юльякшин неожиданно для всех объявил о том, что покидает Башкирию. Объясняем, почему Юльякшин уезжает в Москву и больше не будет записывать песни на башкирском и татарском языках.

Вообще, в карьере Радика был довольно продолжительный период, когда он жил в столице России. Однако в самом начале карьеры парню было сложно пробиться к известности среди множества артистов. В 2012-13 годах ему явно не хватало умений для выступлений на русском языке, а национальная эстрада в Москве была неразвита. Из-за этого артист вернулся в Уфу и Казань, где по-настоящему добился славы и всенародной любви. Но спустя 10 лет все изменилось.

ПОЧЕМУ РАДИК ЮЛЬЯКШИН УЕЗЖАЕТ В МОСКВУ

Даже непосвященным в национальную эстраду стало понятно, что Юльякшин добился высокого уровня в своей стезе. 33-летний Радик получил звания «Заслуженного артиста» в Татарстане и Башкирии, а также стал советником Радия Хабирова по вопросам культуры. Если говорить откровенно, то выше подниматься, именно как национальному артисту, Радику попросту некуда. Да и образ и песни Радика совсем не пересекаются с внешностью зрелого мужчины, которым он становится. Поэтому объясняем, почему Радику Юльякшину нужно было переехать в Москву для развития в шоу-бизнесе.

Ранее артист уже аккуратно высказывался о том, что собирается переехать в Москву. 11 августа он объявил об уходе с национальной сцены, на которой он пробыл без малого 16 лет. Юльякшин рассказал, что за эти годы добился главной цели – заставил детей интересоваться родным языком.

Сейчас, судя по всему, Радик начнет петь на русском языке. Материала, по словам артиста, накопился «целый альбом». Соответственно, продвигать его из Уфы или Казани Юльякшину будет сложно.

Вполне вероятно, что в столице Радик начнет полноценно заниматься продюсированием молодых артистов. Певец разбирается в восточном колорите, поэтому, в теории, может помочь певцам, востребованным на юге страны или в соседних республиках – это еще один повод для переезда Радика Юльякшина в Москву.

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